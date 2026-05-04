Tras críticas de Donald Trump a León XIV, Marco Rubio visitará el Vaticano

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , viaja esta semana a Italia y el Vaticano , en medio de las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump , a las autoridades de Roma y al papa León XIV por su postura con respecto a la guerra de Irán.

Rubio viajará a Roma y al Vaticano entre el 6 y el 8 de mayo con el objetivo de "avanzar en las relaciones bilaterales y unir posturas acerca de los desafíos globales ", según ha contado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Durante su paso por Roma, Rubio tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y con el cardenal Pietro Parolin, en el Vaticano , para discutir asuntos como el desarrollo de la situación en Oriente Próximo, o los intereses comunes de seguridad.

Algunos medios italianos apuntan que Rubio también podría reunirse con el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

La visita llega en un momento en el que Donald Trump ha mostrado en reiteradas ocasiones su descontento con Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, por su apoyo a León XIV frente a los insultos que le dedicó, así como por su negativa a participar en la guerra de Irán.

"Pensé que tenía coraje, me equivoqué", afirmó.

Las duras críticas de Donald Trump a León XIV

En paralelo, Donald Trump, que no perdona las críticas del pontífice a sus políticas antiinmigración, ha criticado duramente su mensaje antibelicista, acusándole además de querer que Irán desarrolle armas nucleares.

"No tiene ni idea de lo que está pasando", dijo Trump de León XIV, a quien en otro momento le cuestionó su supuesta "debilidad" contra el crimen y la delincuencia y su supuesto desconocimiento en política exterior. Dpa