El papa León XIV contra Donald Trump: "No le tengo miedo"

El papa León XIV eligió hacer oídos sordos a las críticas del presidente americano, Donald Trump , luego de que este lo criticara por su postura contra la guerra en Medio Oriente . Con la serenidad que caracteriza al Sumo Pontífice, este indicó que buscará llevar "el mensaje de la Iglesia , el mensaje del Evangelio: bienaventurados los constructores de paz".

Mientras Donald Trump , protestante, aseguró que "no le gusta" la postura de la Iglesia Católica sobre el conflicto que lleva adelante junto a Israel contra Irán, desde el Vaticano el Papa opta por ningunear las críticas americanas durante su gira por África: "No considero mi papel como el de un político, no soy un político, no quiero entrar en un debate con él".

En el inicio de su tercer viaje apostólico, León XIV indicó: "No creo que se deba abusar del mensaje del Evangelio como algunos están haciendo. Sigo alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas. Demasiada gente está sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido asesinados y creo que alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor".

En este sentido, el Obispo de Roma reiteró su postura: "Siempre el mismo: la paz. Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación". Además, agregó: "No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia".

Mientras negocia con Irán y se dilata la solución del conflicto en Medio Oriente , Donald Trump se puso el sayo del "nuevo" Jesús, algo que no solo generó indignación en la Iglesia Católica sino también en las distintas denominaciones protestantes. Esto, que llegó luego de las críticas abiertas a León XIV , constituye una clara herejía según el derecho canónico, por lo que hasta los sectores más tradicionalistas de la Iglesia, muchos de ellos americanos, le han dado la espalda a una administración que previamente apoyaban.

Donald Trump Jesús

En sus críticas previas, Donald Trump señaló a León XIV, primer pontífice americano, como "débil y terrible", pero la publicación de su imagen como "nuevo" Cristo solo parece apuntar al rompimiento de relaciones entre Washington y Roma. Tal fue el escándalo por este posteo de Donald Trump que, mientras León XIV asegura no temerle al Gobierno de los Estados Unidos, el mandatario eliminó su publicación de Truth Social.

La reacción internacional contra Donald Trump y el apoyo a León XIV

A pesar de enormes diferencias entre Teherán y Roma, el presidente iraní Masoud Pezeskhian aprovechó la ola de críticas contra Donald Trump por su publicación herética: "Condeno el insulto a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán, y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, no es aceptable para ninguna persona libre".

Más allá de la guerra que puedo servir como motivación para las críticas del presidente iraní, no fue el único en expresar su repudio a la acción de Donald Trump. "Me apena que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El papa León no es su rival; ni tampoco es el papa un político. Él es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y para el cuidado de las almas", señaló monseñor Paul Coakley, presidente del Episcopado de los Estados Unidos.

Marjorie Taylor Greene, ex ladera del presidente Trump, también criticó al mandatario: "Durante la Pascua ortodoxa, el presidente Trump atacó al Papa -quien, con toda razón, se opone a la guerra de Trump en Irán- y, acto seguido, publicó esta fotografía suya, como si estuviera suplantando a Jesús. Esto ocurre tras la publicación de la semana pasada, en la que difundió su malévola diatriba durante la Pascua".