"Me equivoqué y pago las consecuencias", la abogada detenida en Brasil pidió disculpas

La abogada argentina Agostina Páez pidió disculpas a partir de un video tras el episodio racista en Ipanema y explicó que cambió de defensa en Brasil.

La abogada argentina Agostina Páez, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Río de Janeiro luego de realizar gestos racistas a empleados de un bar en Ipanema, realizó este miércoles un descargo a través de su cuenta de TikTok donde ofreció un pedido de disculpas tras lo sucedido y explicó que cambió de abogado defensor y “desconocía” lo que implicaba realmente el racismo.

En este video que compartió en redes sociales, luego de haber realizado otra publicación este domingo, en el marco del Día de la Mujer, Páez expresó: "Quiero pedir disculpas públicamente. Es algo que quería hacerlo, pero por recomendación de mi defensa anterior no lo hacía", comentó. Además, contó que Carla Junqueira es su nueva abogada y quien le recomendó hacer este descargo.

El pedido de disculpas de Agostina Páez Las Disculpas De La Abogada Acusada De Rascismo En Brasil Instagram: @agostinapaez "Sé que no he cometido un pequeño error, que no fue algo sin importancia, sino que estuve muy mal y mi reacción fue muy grave. Me equivoqué, asumo mi responsabilidad y pago las consecuencias de eso”, agregó la abogada, que se encuentra detenida desde principio de 2026 en Brasil.

Luego contó que "desconocía lo que implicaba el racismo" y que a partir de su nueva defensa "ahora me interioricé, escuché, aprendí y entiendo lo delicado que es. No se trata de una simple ofensa, sino que es violento para aquellas personas que sufren por eso”.