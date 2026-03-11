La UBA ratificó la emergencia presupuestaria y reclamó por la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) resolvió solicitar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó la emergencia presupuestaria para 2026, ante la falta de actualización de los fondos destinados al funcionamiento de la institución.

La decisión fue tomada por unanimidad durante una reunión del máximo órgano de gobierno de la universidad, que además declaró la emergencia salarial para todos los trabajadores docentes y nodocentes, incluyendo a profesionales de la salud y personal vinculado a la investigación y la extensión universitaria.

En la resolución, el Consejo Superior manifestó su preocupación porque el Presupuesto nacional 2026 no contempló lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé una actualización acorde a la inflación para cubrir los gastos operativos de las universidades.

Por ese motivo, la UBA solicitó a los ministerios de Capital Humano y de Economía una urgente actualización presupuestaria, especialmente en las partidas vinculadas al sistema de salud universitario.

La normativa aprobada por el Congreso de la Nación Argentina tiene como objetivo garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y mejorar los salarios de sus trabajadores. Además, establece como prioridades el fortalecimiento de las becas estudiantiles, la mejora de la infraestructura universitaria, el financiamiento de colegios preuniversitarios y el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión.

uba ley de financiamiento universitario (2)

Según señalaron desde la universidad, la aplicación de la ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para sostener funciones clave del sistema universitario público, que incluyen la formación académica, la producción científica y la atención sanitaria.

En ese sentido, recordaron que la UBA desarrolla una importante labor asistencial a través de seis hospitales e institutos universitarios, donde se brinda atención médica de alta complejidad a miles de personas cada año. Estos centros también cumplen un rol central en la formación de profesionales de la salud y en el desarrollo de investigaciones médicas.

La emergencia presupuestaria de la UBA

Desde la institución remarcaron que las universidades públicas tienen un papel estratégico para el país, ya que forman a gran parte de los profesionales argentinos, entre ellos cerca del 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios.

Finalmente, el Consejo Superior sostuvo que promover una educación de calidad es una responsabilidad indelegable del Estado y destacó la necesidad de un trabajo conjunto entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo para garantizar el desarrollo del país a través de la educación superior y la ciencia.