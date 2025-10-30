"Soy número fijo para el insulto", Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por no invitarlo a la cumbre de gobernadores

Mientras en Casa Rosada se llevó a cabo una cumbre de gobernadores, Axel Kicillof salió a hablar tras no haber recibido la invitación de Javier Milei.

Luego de haber derrotado a Fuerza Patria no solo a nivel nacional sino en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del domingo pasado, Javier Milei convocó al gabinete y a los gobernadores en Casa Rosada. El que no estuvo invitado fue Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense salió a hablar y cuestionó fuertemente al presidente: "No me llamaron para decirme 'no te invitamos', se ve que hay una decisión tomada".

En diálogo con Radio 10, Axel Kicillof mencionó: "Sé que el Gobierno está construyendo la foto que les pidieron Trump, Bessent, Bennet. Comete un error el presidente, el Gobierno porque no invitan a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar respetuosamente, seriamente... no me pueden achacar insultos ni maltratos, no lo hice con el presidente, pese a que él lo tiene por deporte, lo hizo con mucha gente, yo soy número fijo para el insulto".

javier-milei-una-reunion-los-24-gobernadores-foto-noticias-argentinas N/A Tras esto, el mandatario provincial consideró que "pasan por alto" que es el gobernador, junto con otros, que representa casi a la mitad del país. "En el caso de la Provincia, al 40%". "Si van a hablar de temas laborales o fiscales, en ese último caso aportamos el 40% de la recaudación, en temas laborales tenemos 50% de la industria y también las mayores dificultades que produce su programa", indicó.

Por otro lado, luego de la derrota en las elecciones legislativas generales, Kicillof señaló que "Milei comete un error": "En septiembre ganamos por una diferencia enorme, me vieron esa noche diciendo 'Presidente, juntémonos a trabajar sobre los problemas', yo hice lo contrario".