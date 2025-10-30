"Soy número fijo para el insulto", Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por no invitarlo a la cumbre de gobernadores
Mientras en Casa Rosada se llevó a cabo una cumbre de gobernadores, Axel Kicillof salió a hablar tras no haber recibido la invitación de Javier Milei.
Luego de haber derrotado a Fuerza Patria no solo a nivel nacional sino en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del domingo pasado, Javier Milei convocó al gabinete y a los gobernadores en Casa Rosada. El que no estuvo invitado fue Axel Kicillof.
El gobernador bonaerense salió a hablar y cuestionó fuertemente al presidente: "No me llamaron para decirme 'no te invitamos', se ve que hay una decisión tomada".
Te Podría Interesar
En diálogo con Radio 10, Axel Kicillof mencionó: "Sé que el Gobierno está construyendo la foto que les pidieron Trump, Bessent, Bennet. Comete un error el presidente, el Gobierno porque no invitan a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar respetuosamente, seriamente... no me pueden achacar insultos ni maltratos, no lo hice con el presidente, pese a que él lo tiene por deporte, lo hizo con mucha gente, yo soy número fijo para el insulto".
Tras esto, el mandatario provincial consideró que "pasan por alto" que es el gobernador, junto con otros, que representa casi a la mitad del país. "En el caso de la Provincia, al 40%". "Si van a hablar de temas laborales o fiscales, en ese último caso aportamos el 40% de la recaudación, en temas laborales tenemos 50% de la industria y también las mayores dificultades que produce su programa", indicó.
Por otro lado, luego de la derrota en las elecciones legislativas generales, Kicillof señaló que "Milei comete un error": "En septiembre ganamos por una diferencia enorme, me vieron esa noche diciendo 'Presidente, juntémonos a trabajar sobre los problemas', yo hice lo contrario".
"Que no estemos de acuerdo y no pueda sentarse a discutir, habla de las limitaciones, los planes que tiene, que tenemos ideas distintas", sentenció.
Axel Kicillof se reunirá con intendentes aliados
Por otro lado, la agencia Noticias Argentinas dio a conocer que Kicillof hará una reunión de "trabajo" con los intendentes aliados. La misma se llevará a cabo a las 15 en la sede de La Plata.