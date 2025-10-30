La llamativa respuesta de Javier Milei sobre si Manuel Adorni será Jefe de Gabinete

Javier Milei evitó confirmar cambios en su Gabinete, pero anticipó que elegirá a “los mejores” para avanzar en la nueva etapa de gestión.

Javier Milei habló sobre la posibilidad de que Manuel Adorni sea el Jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei habló de los próximos cambios en su Gabinete tras el triunfo en las elecciones del 26 de octubre. Con una amplia cantidad de funcionarios que deberán ejercer roles legislativos, anticipó que hará las modificaciones que "considere" y verá "quiénes son los mejores". Además, sembró la incertidumbre sobre el futuro rol del vocero Manuel Adorni.

Captura de pantalla 2025-10-30 203441 Javier Milei habló tras la combre con los gobernadores. En diálogo con A24, el jefe de Estado planteó que, para avanzar los acuerdos que requiere para su gestión, va a “necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores válidos ante la nueva Cámara de Diputados, ante la nueva Cámara de Senadores, ante los gobernadores”.

En esa línea, afirmó: “Voy a evaluar cuál es el gabinete óptimo a la luz de conseguir esos resultados”, sin negar ni confirmar ninguna modificación concreta sobre el vocero presidencial ni sobre ningún otro funcionario.

Javier Milei habló sobre el futuro de Manuel Adorni Qué dijo Javier Milei sobre el nuevo rol de Santiago Caputo En esa línea, Milei también fue consultado sobre la posible integración de su asesor, Santiago Caputo, al Gabinete, a través de la formalización de un cargo. “Es una posibilidad”; esquivó el libertario, luego de que en la previa de las elecciones deslizara que podría ser su nuevo jefe de Gabinete.

“Es mi principal asesor y ha hecho un trabajo enorme, con lo cual, digamos…”, insinuó. No obstante, dio marcha atrás al afirmar que “hay que ver”, y remarcó: “¿Sabe cuál es el problema de esto? Que es muy artesanal la política.