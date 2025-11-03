El dólar se recalentó y subió $25 tras los cambios en el Gabinete de Javier Milei

Luego de un fin de semana con cambios en el Gabinete de Javier Milei con la renuncia de Guillermo Francos como jefe de ministros y también de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior, el Gobierno debió salir rápidamente a nombrar a sus reemplazantes. El dólar , en paralelo, reaccionó este lunes.

El dólar oficial cerró hoy en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del último cierre. Sin embargo, la cotización del dólar blue cayó levemente.

La divisa comenzó la semana en alza, tras haberse conocido los nombres que conforman el actual Gabinete nacional y la designación de Alejandro Lew como secretario de Finanzas.

El presidente Javier Milei mantuvo hoy la primera reunión junto a su nuevo Gabinete, en donde Manuel Adorni (Jefe de Ministros), Pablo Quirno (Canciller) y Diego Santilli (ministro de Interior) hicieron sus debuts en sus respectivos cargos.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.500 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

dolar blue cabeza chica.jpg Dólar oficial vs. dólar blue y sus cotizaciones. Pixabay

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada. Esto significa que se amplió (un poco más) la brecha entre el oficial y el paralelo en una nueva ronda cambiaria.

El blue viene bajando hace 3 ruedas consecutivas, al contrario del oficial.

El mayorista cerró en $1.474 y registró un incremento del 2,7% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,2% hasta $1.494,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un alza de 0,7% hasta los $1.517,7.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$39.382 millones. Hoy, el Gobierno cancelará US$822 millones de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), que impactará en el nivel de las reservas.