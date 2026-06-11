El dólar volvió a bajar tras conocerse el dato de la inflación

Este jueves, el dólar oficial volvió a bajar por tercer día consecutivo. El dólar blue no tuvo movimientos en esta nueva jornada cambiaria. Minutos antes del cierre de los mercados, se conoció el dato de la inflación de mayo.

El dólar oficial cerró este jueves a $1400 para la compra y $1450 para la venta. Se trata de una baja del 0,36% en promedio, lo que se traduce en $5 respecto del cierre del día miércoles.

Asi, la moneda estadounidense cae por tercer día consecutivo después de una primera semana de junio con aumentos constantes.

Por su lado, el dólar blue se quedó en $1430 para la compra y $1450 para la venta, sin cambios ni movimientos este jueves.

La inflación de mayo fue de 2,1% y marcó otra desaceleración en su ritmo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Ese fue el dato económico del día.

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril. El acumulado del año avanzó al 14,7%.

La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).