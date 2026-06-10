Manuel Adorni le aguó la fiesta a Luis Caputo: ahora dicen que no cambiará el régimen de Inocencia Fiscal

Además de las consecuencias políticas, el principal problema económico y financiero del “ Affaire Adorni y Esposa ” en relación a su adhesión al régimen de Inocencia Fiscal , lo tendrá el Palacio de Hacienda. La idea de refrescar y relanzar el régimen con una nueva ley que debería aprobar el Congreso en tiempos del Mundial de Fútbol, quedaría paralizada. Y, quizá, descartada.

De este modo, la idea de acrecentar los dólares dentro del sistema financiero y en las reservas del Banco Central vía reconocimiento de divisas “del colchón” quedaría archivado hasta nuevo aviso. Quizá, hasta fines de esta (quizá primera) gestión de Javier Milei.

Era un hecho concreto que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, estaba en plena negociación con halcones y palomas legislativas, para reformular el texto de la ley vigente de seducción de los dólares del colchón, luego de una reunión del 2 de mayo pasado con popes del la industria contadora argentina.

El funcionario se había encontrado en el Palacio de Hacienda con funcionarios de la ARCA y representantes de consejos profesionales y asociaciones de contadores de todo el país, para consultarlos sobre por qué consideraban que la cantidad de divisas que ingresaban el régimen era exigua. Más teniendo en cuenta que, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), hay entre U$S 250.000 y 300.000 millones de argentinos fuera del sistema.

La tentación del ingreso de, al menos, un puñado de miles de millones es demasiado inmensa como para dejarla pasar, y por eso el ministro intenta una nueva ronda de convencimiento. Los contadores fueron concretos. Y muy profesionales.

Los especialistas señalaron que el concepto era demasiado abierto y generaba incertidumbre. Piden darles mayor protección frente a futuras revisiones fiscales. Reclamaron además precisar los criterios para determinar cuándo existe una discrepancia patrimonial significativa de Ganancias para facilitar la adhesión. También reclamaron prorrogar los vencimientos y plazos de adhesión hasta fines de julio de 2026. Caputo tomo como válidos todos los planteos, y comenzó a diseñar un nuevo texto para que el Congreso lo trabaje. Y apruebe.

La cola de Adorni

Sin embargo, no pudo ser. Adorni y su esposa metieron la cola, y, ahora, se sabe, sería imposible que políticamente el Congreso avale cambios más flexibles en la legislación. En consecuencia, continuará el sistema vigente.

Las principales claves del régimen reglamentado que continuará, al menos por ahora, son las siguientes:

El criterio de “evasión simple” se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos.

El plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al nuevo régimen en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.

Evadir, en principio, ya no será un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal.

Para adherir al régimen se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales.

Patrimonio total de hasta $10.000 millones.

No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio

ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Bancarización de operaciones

Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.

Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos

La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.

No se analizará el incremento patrimonial

La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base

El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad.

ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas.

El régimen introduce el concepto de nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente ratifica su permanencia en el régimen y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el correspondiente pago, ese período pasa a constituirse como un nuevo período fiscal base.

Los períodos anteriores quedan alcanzados por la presunción de exactitud, salvo que ARCA hubiera notificado previamente una orden de intervención, consolidando un esquema de cumplimiento progresivo que refuerza la confianza entre el contribuyente y la administración tributaria.

La reglamentación dispone que la rectificación espontánea presentada antes de la notificación de una orden de intervención no configura una discrepancia significativa. ARCA establecerá una reducción del 50% de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.