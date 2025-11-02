Primeras definiciones de Santilli como ministro del Interior: "Haremos las transformaciones y las reformas que el país necesita"

En sus primeras declaraciones como ministro del Interior, Diego Santilli dio algunas definiciones al ingresar a la Quinta de Olivos para una reunión con el presidente Javier Milei

Tras su designación como ministro del Interior, Diego Santilli dio algunas definiciones sobre el trabajo que le espera en su nuevo rol dentro del gabinete de la gestión de Javier Milei. En un breve encuentro con la prensa en la Quinta de Olivos, adonde fue para una reunión con el presidente Javier Milei, Santillli se refirió a la función que le aguarda: "haremos lo que tenemos que hacer para las reformas que necesita la Argentina".

Al ser consultado sobre si el Presidente le pidió hablar con los legisladores y los gobernadores, Santilli respondió que "haremos lo que tenemos que hacer para las reformas y transformaciones que la Argentina necesita".

"Nosotros venimos de hacer un acuerdo muy importante entre LLA y PRO" para la alianza La Libertad Avanza, señaló Santilli al tiempo que dijo que "esta es la etapa de crecimineto, luego de la etapa de la estabilización, es la única manera que un país tiene para salir adelante".

"Yo tengo que sumar, si asumo esta tarea es para sumar las transformaciones y las reformas", amplió Diego Santilli.