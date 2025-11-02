"Tenemos ministro del Interior": Javier Milei sumó a Diego Santilli al gabinete libertario

Lo anunció a través de su cuenta oficial de X. Así, Javier Milei comunicó que el diputado nacional del PRO Diego Santilli, será el nuevo ministro del Interior.

Diego Santilli será el nuevo ministro del interior de Javier Milei. Así lo anunció el Presidente en redes sociales durante la tarde de este domingo.

Tras imponerse en la provincia de Buenos Aires y recortar una distancia de 14 puntos sufrida en las elecciones del 7 de septiembre, Diego Santilli pasó de ser tercer candidato por La Libertad Avanza en territorio de Axel Kicillof, a desembarcar en el gabinete de Javier Milei.

Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025 "TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin", publicó el primer mandatario en su perfil de X.