Del PRO al Gabinete libertario: quién es Diego Santilli, el nuevo nexo con los gobernadores

Tras su sorpresiva victoria en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli se incorporará al Gabinete de Javier Milei para ocupar un rol clave en la articulación política con los gobernadores durante la nueva etapa del gobierno libertario. De fundador el PRO a funcionario violeta, el nuevo ministro tendrá un rol fundamental.

El dirigente del PRO, que originalmente ocupaba el tercer lugar en la lista de La Libertad Avanza, ascendió al primer puesto apenas 18 días antes de las elecciones, luego de la controversia generada por José Luis Espert, a quien reemplazó.

Santilli inició su trayectoria política en el Partido Justicialista, vinculado al peronismo de Carlos Menem, antes de convertirse en uno de los fundadores del PRO junto a Mauricio Macri.

De apellido asociado al mundo River Plate, “El Colo” fue uno de los primeros referentes del partido amarillo en acercarse al espacio libertario tras el triunfo electoral de Milei.

Su padre, Hugo Santilli, empresario de la construcción, fue presidente de River Plate durante una etapa dorada del club, en la que se consiguieron la Copa Libertadores, la Interamericana y la Intercontinental en 1986. Además, presidió el Banco Nación durante el gobierno de Menem.

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Diego Santilli se especializó en Marketing en la Universidad de Berkeley, Mercados de Futuros y Opciones en Washington y Administración y Gestión Pública en París.

En la función pública, ocupó diversos cargos: fue director de Planeamiento Estratégico en la Secretaría de Producción, coordinador del ministerio del Interior, y director de Recursos Humanos de Migraciones. También presidió el Banco Ciudad y formó parte de la Legislatura porteña, la Cámara de Diputados y el Senado.

Los inicios del PRO

Desde los inicios del PRO, fue parte del círculo fundador junto a Macri. En 2009, asumió como ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, y años más tarde, en 2015, integró la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta como vicejefe de Gobierno porteño, donde estuvo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad.

En 2021, fue elegido diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio, y en 2023 compitió en las internas del PRO por la candidatura a gobernador, donde cayó por escaso margen frente a Néstor Grindetti, el postulante de Patricia Bullrich.

Paradójicamente, quien entonces lo cuestionaba con dureza era el propio Javier Milei, que llegó a calificarlo de “mal candidato” y lo vinculó con “la vieja política”. Sin embargo, el acercamiento posterior y su desempeño electoral le abrieron la puerta a su incorporación al Gabinete nacional.

Actualmente, Santilli integra el bloque del PRO en la Cámara de Diputados, liderado por Cristian Ritondo, y se convirtió en uno de los primeros referentes amarillos en alinearse con el gobierno libertario. Su ajustada victoria sobre Fuerza Patria en Buenos Aires terminó de sellar su llegada a un puesto de peso dentro del Ejecutivo.