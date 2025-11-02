Detrás de escena: así se cocinó la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

En menos de 72 horas, el Gobierno movió piezas y reconfiguró una parte central del Gabinete libertario: el encargado de llevar adelante la articulación política y de recomponer el diálogo con los gobernadores. En ese marco, la designación de Diego Santilli como ministro del Interior tomó por sorpresa al propio diputado nacional.

La decisión se cocinó en las sombras y bajo la órbita directa de Karina Milei , lo que muchos interpretan como un reforzamiento del poder de “El Jefe” dentro de la Casa Rosada .

La secuencia fue tan vertiginosa como insólita. A las 16 horas, Javier Milei intentó comunicarse con Santilli para ofrecerle el cargo, pero no logró ubicarlo hasta las 18. El diputado nacional estaba en la ruta rumbo a Entre Ríos, para acompañar a su hijo mayor, que competía en una carrera de TC, y no tenía señal en el teléfono.

Cuando finalmente se conectaron, a las 18horas, la conversación duró apenas unos minutos. En ese breve intercambio, Milei le propuso asumir el cargo como el nuevo ministro del Interior. Luego de que aceptara, el propio Presidente publicó el anuncio en X inmediatamente.

“Esto fue una sorpresa para todos”, admiten cerca de Santilli, todavía asimilando el giro político y su nuevo rol como interlocutor frente a los gobernadores, en esta segunda etapa de la gestión libertaria.

El movimiento marca distancia de Mauricio Macri, que no fue consultado ni informado sobre la designación de uno de los suyos. La desginación no fue un tema de conversación en el diálogo que mantuvieron el expresidente y Javier Milei en Olivos durante este viernes, aseguraron a este medio fuentes cercanas al encuentro.

Una designación que desbalancea el triángulo de hierro

La designación sacudió el tablero del oficialismo. En principio, se esperaba que el área del Interior quedara bajo la órbita de Santiago Caputo, que buscaba acaparar la batería de herramientas económicas y políticas para negociar con los gobernadores. Un interrogante se impone: ¿Se quedará con el poder que mantiene hasta el momento o cambia su función en el gobierno?

Sin embargo, la irrupción de Santilli cambia el esquema: la interlocución con las provincias pasará ahora por un dirigente del PRO, ajeno al área de influencia caputista y se acerca al otro vértice del triángulo de hierro, el de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La pregunta que sobrevuela los pasillos de la Rosada es clara: ¿Cómo queda parado Caputo después de esta decisión? ¿Pierde poder o simplemente delega una parte de la gestión política para concentrarse en la estrategia general del Gobierno?

Karina Milei adquiere poder tras las elecciones

La jugada parece llevar la firma de Karina Milei, quien hace tiempo busca ampliar su influencia en áreas clave del Gabinete. Asimismo, la designación de Santilli se suma a la llegada de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete, otro espacio central en materia de articulación política.

En este marco, la hermanísima suma volumen político y devuelve a Santiago Caputo nuevamente a las sombras. Todo indica que el nombramiento del asesor presidencial deberá esperar un poco más.

Así, el desembarco de Santilli no solo redefine el mapa interno del Gobierno, sino que abre una nueva etapa de tensiones soterradas entre los libertarios y el PRO, con Karina Milei consolidando poder y Caputo recalculando su rol dentro del círculo más cercano al Presidente.