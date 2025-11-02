Diego Santilli se suma al gabinete de Javier Milei y generó repercusiones en el Gobierno

El desembarco de Diego Santilli en la administración libertaria después de que Javier Milei lo anunciara este domingo en su perfild de X, generó una serie de repercusiones al interior del espacio violeta.

"TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin", anunció Javier Milei a las 18 horas. De esta manera, daba la primicia sobre una nueva modificación en el gabinete: la llegada de Diego Santilli en lugar de Lisandro Catalán.

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, riñón de Karina Milei, también celebró la designación: "Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin".

La bienvenida llegó de más funcionaros de alto rango de la gestión libertaria. Entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor de Javier Milei, Santiago Caputo.

Al cordial recibimiento de Luis Caputo se sumó el de Martín Menem, quien subrayó la "experiencia en gestión y su rol en la Cámara como hombre de diálogo y consenso" como activos clave para "fortalecer el federalismo y acompañar el cambio que lidera el presidente @JMilei".

Santiago Caputo, a priori perjudicado por la decisión ya que la jugada aumenta el volumen político de Karina Milei, adhirió a las celebraciones libertarias: "Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones @diegosantilli".

EL PRO, fracturado entre las facciones que se pintaron de violeta y las que intentan resisitirse a la absorción total, también se manifestaron al respecto. Entre ellos, el titular del partido bonaerense, Cristian Ritondo, como el expresidente y dueño de la franquicia, Mauricio Macri.

El mensaje de Ritondo fue entrañable y destacando el recorrido compartido. "Más de 35 años de amistad y de trabajo compartido. Orgullo verte asumir este nuevo desafío como Ministro del Interior, Diego. Sos un gran dirigente del PRO y, sobre todo, una gran persona. No tengo dudas de que vas a dejar todo de vos para hacer una excelente tarea, como lo hiciste en cada desafío que tuviste. Te deseo lo mejor en esta etapa, amigo querido!".

A su turno, Mauricio Macri, quien no habló del tema con Javier Milei en su encuentro del viernes, manifestó: "Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien".

Finalmente, el propio Santilli publicó un posteo en X agradeciendo el nombramiento. Allí, el diputado nacional le agradeció al Presidente por la "confianza", y agregó: "Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones".