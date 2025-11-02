Quién reemplazará a Diego Santilli en la Cámara de Diputados tras sumarse al Gabinete de Milei

Diego Santilli dejará su banca en la Cámara de Diputados para sumarse al Gabinete de Milei como ministro del Interior. Rubén Torres ocupará su lugar.

El diputado reelecto por la alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli, asumirá como nuevo ministro del Interior en el gobierno de Javier Milei, lo que implicará su renuncia a la banca que obtuvo en las elecciones legislativas nacionales.

Su lugar en la Cámara de Diputados será ocupado por Rubén Torres, dirigente vinculado al referente bonaerense Santiago Pareja, quien continúa afianzando su influencia tanto en el Congreso como en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Torres ingresará desde el puesto número diecinueve de la lista, luego de que la Cámara Nacional Electoral aprobara el pedido de los libertarios para que Santilli encabezara la nómina en la provincia de Buenos Aires, tras el escándalo que involucró a José Luis Espert.

En su cuenta de Instagram, Torres se presenta como un “defensor de las ideas de la libertad” y afirma que trabaja “para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”.