Diego Santilli defendió a Javier Milei tras excluir a Axel Kicillof de la cumbre de gobernadores: "Le votó todo en contra"

Luego de que Axel Kicillof cuestionara al presidente Javier Milei por no invitarlo a la cumbre de gobernadores en la Rosada, Diego Santilli salió al cruce.

Diego Santilli defendió la decisión del presidente Javier Milei de no convocar a Axel Kicillof a la cumbre con jefes provinciales en Casa Rosada. El diputado electo acusó al gobernador bonaerense de tener un "doble discurso", ya que "dice que quiere una reunión con el Presidente y le votó todo en contra".

En medio de su participación en La Noche de Mirtha Legrand (El Trece), Santilli criticó al mandatario provincial y dijo: "Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a reincidencia y reiterancia, no adhirió a ley antimafia, ¿dónde está, por qué tiene ese doble discurso?".

El diputado del PRO sostuvo que la postura de Axel parece ser "ideológica": "Él dice que quiere una reunión pero después fue todo en contra. Ley Bases en contra, Boleta Única en contra, todo se planta en contra, es como si fuera ideológico, 'como lo plantea el otro, yo voy enfrente'".

Las declaraciones de Santilli responden a una carta abierta de Kicillof, en la que criticó a Milei por no haberlo convocado a la cumbre. El gobernador cuestionó la exclusión como un "gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal".