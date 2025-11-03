El plan de Javier Milei que se fortalece con una oposición "descompuesta y desorientada"

Ante los recientes cambios en el Gabinete del presidente Javier Milei , el analista político Enrique Zuleta Puceiro ofreció un pormenorizado diagnóstico de la situación actual en una entrevista para MDZ Radio . Su análisis delineó un gobierno que se encuentra en una posición de fortaleza relativa tras los comicios del 26 de octubre.

Según Zuleta Puceiro , las modificaciones ministeriales responden a un nuevo escenario. “El gobierno triunfó con números muy similares a los que había logrado en 2017 Mauricio Macri”, señaló. No obstante, aclaró que “Javier Milei es infinitamente mejor, tiene enfrente una oposición muy descompuesta, muy desorientada” y se encuentra con “una situación muy diferente en el plano de la economía”, donde “estamos ante un ajuste del 47%”.

Esta holgura, a su juicio, le ha permitido al Ejecutivo “profundizar dos pasos de la política inicial de Milei ”. Uno de ellos es “avanzar sobre el centro derecha, que está muy descompuesto, muy desestructurado”. Al respecto, destacó que “un grupo de diputados del PRO decisivo (…) decidió pasar, dice llanamente, a La Libertad Avanza con lo cual le ha dado el tercio que necesitaba para resistir los hechos”.

El analista también se refirió a la reunión de Milei con gobernadores, donde “se avanzó en varias cosas que eran inéditas en la Argentina”. Enumeró: “En primer lugar, el acuerdo de los gobernadores en una política de estabilidad y de déficit cero (…) la mayor parte de ellas están flotando y con su pedal y propios, ya el ajuste lo hicieron”. “Lo segundo es que la reforma laboral también es el acuerdo ”, añadió, aunque matizó que en la “reforma sindical, donde los sindicatos siguen resistiendo en bastiones muy importantes”, aún no hay consenso.

En síntesis, Zuleta Puceiro evaluó que “tenemos que pensar un gobierno que está más holgado en lo económico, está más holgado en lo político, que tiene más iniciativas respecto a seguir avanzando sobre el centro derecho y hegemonizar el centro derecho”. Con el “nuevo equipo político, que rápidamente aceleró los cambios, no esperó hasta el 10 de diciembre”, el gobierno tiene hoy “ el control de la agenda y eso obliga a los adversarios, en primer lugar, a una actitud defensiva”.

La oposición anclada

Al referirse a la oposición, el analista afirmó que “el peronismo es sin lugar a dudas el partido (…) predominante en la política argentina”, pero aclaró que “no sirve para gobernar ni para lograr la presidencia”. Sostuvo que el país está “empatado” en un esquema donde “los sectores medios y altos votan al centro-derecha y los sectores medios y bajos votan al peronismo”.

Para Zuleta Puceiro, “cualquier intento de acuerdos políticos, sistemas estructurales, llámense tributarios, sobre todo laborales y por supuesto previsionales, es impensable” sin un diálogo que parece difícil. “Sigue pendiente la idea de destruir al adversario, de economizarlo como si se pudiera construir algo estable y de largo plazo en una política de este tipo”, criticó.

El rol de Macri y el escenario futuro

Consultado sobre el expresidente Mauricio Macri, fue contundente: “ Macri no puede hacer realmente mucho (…) Milei lo atiende, no lo ha desairado como en otras ocasiones, pero yo creo que Macri no le puede agregar nada de lo que tiene”. En cambio, destacó la figura de quien “está en La Libertad Avanza”: “Diego Santilli (…) es un hombre de gestión, y me parece que le ofrece condiciones a Milei para hacerse cargo de ciertos aspectos difíciles para él en el diálogo político que Macri no le puede dar”.

Finalmente, Zuleta Puceiro vislumbró que “los grandes espacios de la política están vacantes” y que “los partidos están reestructurándose”. En este panorama, resaltó el poder de los gobernadores: “Casi todos los gobernadores tienen más del 50% de popularidad (…) son dueños del territorio, están en condiciones de negociar, no le deben nada a la nación”. Sin embargo, alertó sobre la parálisis institucional: “El país está institucionalmente paralizado con el Congreso que no funciona, la corte reducida a 3 miembros y el Poder Ejecutivo centrado en una lucha interna por el poder que queremos resolver, porque las condiciones de superar todo este empate general del sistema, son óptimas.