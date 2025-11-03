Día de estreno en la Casa Rosada: Javier Milei reúne a su nuevo Gabinete para marcar el rumbo de las reformas

Tras un frenético fin de semana de renuncias y designaciones, el presidente Javier Milei reúne este lunes desde las 9.30 a su nuevo Gabinete con el debut de Manuel Adorni como ministro coordinador y Diego Santilli al frente de Interior. Así, el libertario dará inicio a la segunda etapa de su Gobierno tras el triunfo electoral con una serie de proyectos en la mira y una incógnita por resolver: cómo se distribuirá el poder entre Karina Milei y Santiago Caputo.