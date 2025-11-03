Día de estreno en la Casa Rosada: Javier Milei reúne a su nuevo Gabinete para marcar el rumbo de las reformas
Manuel Adorni y Diego Santilli tendrán su debut con sus nuevos roles dentro del Gabinete en el marco del relanzamiento de la gestión que impulsa Javier Milei.
Tras un frenético fin de semana de renuncias y designaciones, el presidente Javier Milei reúne este lunes desde las 9.30 a su nuevo Gabinete con el debut de Manuel Adorni como ministro coordinador y Diego Santilli al frente de Interior. Así, el libertario dará inicio a la segunda etapa de su Gobierno tras el triunfo electoral con una serie de proyectos en la mira y una incógnita por resolver: cómo se distribuirá el poder entre Karina Milei y Santiago Caputo.
