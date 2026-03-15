Milei regresó de España y se mostrará junto a Adorni tras la polémica por los viajes

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni participarán de un acto en la Bolsa de Comercio en Córdoba.

El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país al regresar de España y se trasladará a Córdoba este lunes para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

El mandatario regresó al país este domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Tras su arribo a la Argentina, Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.