Presenta:

Dinero

|

Horacio Marín

El titular de YPF, Horacio Marín, descarta un fuerte aumento en los precios de los combustibles

Horacio Marin, CEO de YPF, se refirió a la estrategia que hará sostener el costo y mantener el precio de los combustibles.

MDZ Dinero

Horacio Marín dio detalles del plan de YPF para enfrentar la crisis por el conflicto en Medio Oriente.

Horacio Marín dio detalles del plan de YPF para enfrentar la crisis por el conflicto en Medio Oriente.

Archivo

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Así lo expresó Marín en un posteo oficial en su cuenta de X: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición".

"@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", escribió el titular de la compañía.

Según Marín, YPF trabaja "con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average" donde podrán "atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable".

"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", cerró.

El precio del petróleo sube por el conflicto en Medio Oriente

La escalada en el conflicto bélico en Medio Oriente llevó a una suba en el precio del petróleo, debido al cierre parcial al Estrecho de Ormuz, una zona por donde pasa la quinta parte del crudo global.

La suba continuó y el barril avanzó por encima de los US$110 en las últimas. El petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzó casi los US$115,72, mientras que el Brent cotizó en US$116,27.

Archivado en

Notas Relacionadas