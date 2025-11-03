Adiós vehículo y licencia de conducir para quienes cumplan con este único requisito en California

Una normativa en California, Estados Unidos, afectará a todos los conductores y podrían perder su auto por 30 días si incumplen las reglas.

Las conductas imprudentes al volante han generado cambios en las reglas de tránsito y los permisos emitidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Recientemente, Gavin Newsom, gobernador de California, presentó una ley que permite quitar un vehículo y la licencia de conducir a quienes cumplan con un único requisito.

La ley AB 3085, o Ley Gibson en California, autoriza a las autoridades a incautar vehículos por conducción temeraria, como carreras ilegales, “sideshows” (eventos clandestinos con derrapes) y maniobras peligrosas en la vía pública o estacionamientos. Los vehículos pueden ser retenidos hasta 30 días.

policía california La ley Gibson establece que te pueden quitar la licencia de conducir y retener el vehículo. Es importante recordar que las infracciones por conducción temeraria también aplican a quienes se encuentren presentes en eventos ilegales, porque se considera que están apoyando o facilitando dicha actividad. En este caso también se removerá la licencia de conducir y se incautará el auto.

¿Qué sanción puedo tener con esta ley? Entre las sanciones para los conductores de California se encuentran: incorporación en registros estatales de infractores, confiscación inmediata del vehículo, suspensión de licencia de conducir, pago de gastos relacionados con el remolque y almacenamiento del vehículo, e imposición de multas que pueden alcanzar los 4000 dólares.