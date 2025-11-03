Adiós vehículo y licencia de conducir para quienes cumplan con este único requisito en California
Una normativa en California, Estados Unidos, afectará a todos los conductores y podrían perder su auto por 30 días si incumplen las reglas.
Las conductas imprudentes al volante han generado cambios en las reglas de tránsito y los permisos emitidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Recientemente, Gavin Newsom, gobernador de California, presentó una ley que permite quitar un vehículo y la licencia de conducir a quienes cumplan con un único requisito.
La ley AB 3085, o Ley Gibson en California, autoriza a las autoridades a incautar vehículos por conducción temeraria, como carreras ilegales, “sideshows” (eventos clandestinos con derrapes) y maniobras peligrosas en la vía pública o estacionamientos. Los vehículos pueden ser retenidos hasta 30 días.
Es importante recordar que las infracciones por conducción temeraria también aplican a quienes se encuentren presentes en eventos ilegales, porque se considera que están apoyando o facilitando dicha actividad. En este caso también se removerá la licencia de conducir y se incautará el auto.
¿Qué sanción puedo tener con esta ley?
Entre las sanciones para los conductores de California se encuentran: incorporación en registros estatales de infractores, confiscación inmediata del vehículo, suspensión de licencia de conducir, pago de gastos relacionados con el remolque y almacenamiento del vehículo, e imposición de multas que pueden alcanzar los 4000 dólares.
Cabe destacar que los infractores se pueden enfrentar a cargos penales en caso de reincidencia. Si este es tu caso, la ley Gibson establece una serie de derechos para propietarios afectados como: recibir una notificación oficial por el delito, solicitar una audiencia administrativa para apelar la confiscación, contar con asistencia legal y acceder a la información sobre costos y procedimientos para recuperar el vehículo.