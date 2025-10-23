Simplifican requisitos para sacar y renovar la licencia de conducir profesional

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aprobó la Disposición 219/2025, que introduce cambios en los requisitos para la obtención y renovación de la licencia de conducir profesional , con el objetivo de simplificar los trámites y reducir la carga horaria exigida a los choferes.

Según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , la medida fue firmada por el titular de la ANSV, Francisco Díaz Vega, y forma parte del proceso de reforma iniciado a comienzos de año, cuando se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) .

La eliminación de la LiNTI —creada en 2003 por la Resolución 2623/03— había trasladado a los municipios la facultad de emitir licencias profesionales, con el propósito de unificar criterios con las licencias particulares y simplificar el procedimiento para los conductores de transporte de carga y pasajeros.

Sin embargo, la CNV detectó que, tras la eliminación de la LiNTI , persistían exigencias que complicaban la tramitación local, como la obligatoriedad del uso de simuladores o circuitos cerrados para las pruebas prácticas, y la extensión de los cursos de capacitación hasta 50 horas.

Estos cambios en la renovación de la licencia de conducir traerán grandes beneficios, según explicó Federico Sturzenegger. Foto: Gobierno

La nueva disposición reduce significativamente estos requisitos. Para la renovación de licencias profesionales, el trámite se limitará a la presentación del examen psicofísico y a un curso teórico de actualización, eliminando las exigencias de simuladores. En el caso de la primera licencia profesional, se disminuye la carga horaria total a menos de la mitad de lo que se requería anteriormente.

Asimismo, los exámenes prácticos podrán realizarse en calles de baja circulación especialmente habilitadas cuando no existan circuitos cerrados en los centros de emisión.

La cartera de Desregulación destacó que estas modificaciones buscan agilizar los procesos, reducir costos y mejorar el acceso de los conductores profesionales a sus licencias.

La medida fue coordinada entre la ANSV, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y la Secretaría de Transporte, en el marco de las políticas de simplificación administrativa que impulsa el Gobierno nacional.