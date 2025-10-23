Actividad económica en alza: un inesperado 0,2% en agosto revive las expectativas

La economía frenó su caída y creció levemente. Si se repite en septiembre, Argentina saldría de la recesión técnica.

Un inesperado dato oficial previo a las elecciones, anuncia un cambio de tendencia de la actividad económica.

En su columna de MDZ Radio, el economista Carlos Burgueño presentó un dato alentador sobre la actividad económica en Argentina, destacando un indicador positivo que interrumpe una racha negativa.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 23-10-2025 - MC - Carlos Burgueño - Columna económica “La buena noticia… leve, tenue, casi imperceptible, pero para mí es un dato importante además de positivo”, introdujo el columnista. “La actividad económica correspondiente a agosto… frenó la caída. Subió, insisto, levemente, un 0,2%”.

Burgueño explicó la relevancia de esta cifra: “Volvió a crecer después de cinco meses la actividad económica en agosto”. Este resultado, que calificó como sorpresivo, ya que “descartamos que estaban todos los boletos vendidos para que en agosto la actividad económica haya caído, ¿no? Pero no fue así”, se convierte en un indicio crucial para el ciclo económico.

El analista proyectó que este dato podría marcar un punto de inflexión: “Ahora te queda la expectativa de septiembre. Si en septiembre subió, habremos zafado de la recesión”. Aclaró que, técnicamente, “Recesión es dos trimestres consecutivos de caída de la actividad”.