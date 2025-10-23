Pablo Quirno, un hombre de Luis Caputo, fue el elegido por Javier Milei para la Cancillería

La salida intempestiva de Gerardo Werthein de la Cancillería a días de las elecciones adelantó la discusión por la nueva configuración del Gabinete y un hombre de Luis Caputo sería el elegido para tomar su lugar.

Pablo Quirno, el secretario de Finanzas de Luis Caputo que asumirá en la Cancillería en lugar de Gerardo Werthein.

Luego de la renuncia anticipada de Gerardo Werthein, el presidente Javier Milei se decidió por un hombre del equipo económico de Luis Caputo para asumir en la Cancillería: Pablo Quirno. El hasta ahora secretario de Finanzas, miembro de la comitiva que negoció el paquete de ayuda financiera de los Estados Unidos en Washington, ingresará al Gabinete después de las elecciones.

Entra Pablo Quirno, sale Gerardo Werthein La noticia, que fuentes cercanas a Javier Milei habían anticipado a MDZ este jueves, fue anunciada a través de un comunicado de la Oficina de la Presidencia donde el Gobierno le agradeció a Werthein por los servicios prestados y nominó en su reemplazo a Quirno, "miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

En el texto, la Casa Rosada destacó al saliente ministro por haber sido "una parte instrumental" junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington "del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos".

La designación del exdirector para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York forma parte del objetivo del presidente de "profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno".

La nueva línea de la Cancillería "Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos", agregaron desde OPRA.