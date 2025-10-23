Jorge Macri alentó el voto para Fernando de Andreis

En vísperas de la veda electoral, el jefe de gobierno porteño no dudó en destacar las cualidades del candidato a diputado por La Libertad Avanza

En una publicación en sus redes sociales, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri destacó al candidato a diputado nacional por CABA por La Libertad Avanza Fernando de Andreis.

"Fernando es la persona que va a defender en el Congreso las transformaciones que ya logramos en la Ciudad y todas las que estamos haciendo. El domingo 26 mi voto es para él. No tengo dudas de que será un gran diputado", publicó en un posteo en la red X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1981407740133339388&partner=&hide_thread=false Fernando es la persona que va a defender en el Congreso las transformaciones que ya logramos en la Ciudad y todas las que estamos haciendo.



El domingo 26 mi voto es para él. No tengo dudas de que será un gran diputado. pic.twitter.com/Fg1qVwtXRu — Jorge Macri (@jorgemacri) October 23, 2025 En tanto, el propio candidato en una entrevista en vísperas de la veda electoral dijo que la elección de este domingo es entre La Libertad Avanza y Cristina.

En declaraciones radiales, el dirigente del PRO sostuvo que ve “al peronismo con el cuchillo afilado” y enfatizó que el Congreso será el eje de lo que viene: “No nos gustó lo que pasó el último año y medio pero no se discute sobre el PRO, se discute algo más grande”.