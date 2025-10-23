En medio de los cambios en su gabinete, Milei cierra la campaña electoral en Rosario
Milei encabezará en Rosario el cierre de campaña de La Libertad Avanza, junto a su Gabinete y candidatos de todo el país.
En una semana convulsionada para la administración libertaria, atravesada por las modificaciones adelantadas en su gabinete, Javier Milei cerrará la campaña libertaria este jueves, a las 19 horas, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El jefe de Estado será acompañado por los principales miembros de su Gabinete y por los 24 candidatos que encabezan las listas en cada distrito del país.
Entre los oradores previos al discurso central de Milei se encuentra la ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Además, el encuentro servirá para respaldar la postulación de Agustín Pellegrini como candidato a diputado nacional por Santa Fe.