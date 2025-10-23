En medio de los cambios en su gabinete, Milei cierra la campaña electoral en Rosario

Live Blog Post

Contramarcha en Rosario

En la tercera ciudad más poblada del país, lo recibió, como en cada lugar visitado durante la campaña, una contramarcha de la oposición y un amplio despliegue de seguridad federal. La protección incluyó perros, vallas y el cierre de varias cuadras alrededor del Parque España, donde se realizará el acto.

Más de un centenar de militantes se congregaron desde pasadas las 16 en las inmediaciones del Hotel Ros Tower, en la esquina de Catamarca y Mitre. Bajo un sol intenso y temperaturas que superaban los 30 grados, esperaron para saludar al mandatario y participar del cierre de campaña.