Javier Milei cierra la campaña de La Libertad Avanza en Rosario.&nbsp;
En medio de los cambios en su gabinete, Milei cierra la campaña electoral en Rosario

Milei encabezará en Rosario el cierre de campaña de La Libertad Avanza, junto a su Gabinete y candidatos de todo el país.

En una semana convulsionada para la administración libertaria, atravesada por las modificaciones adelantadas en su gabinete, Javier Milei cerrará la campaña libertaria este jueves, a las 19 horas, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

El jefe de Estado será acompañado por los principales miembros de su Gabinete y por los 24 candidatos que encabezan las listas en cada distrito del país.

Entre los oradores previos al discurso central de Milei se encuentra la ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Además, el encuentro servirá para respaldar la postulación de Agustín Pellegrini como candidato a diputado nacional por Santa Fe.

Javier Milei entrando al acto de cierre de La Libertad Avanza

Milei entrando al acto de cierre en Rosario
Inició el acto de cierre de campaña de Javier Milei

Encabezada por el vocero Presidencial, Manuel Adorni, la presentación dio lugar a las cabezas de lista de La Libertad Avanza de todo el país y a los referentes del gabinete libertario. Luego, Adorni le dio la palabra al primer candidato en la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini.

Captura de pantalla
Patricia Bullrich acompañará al Presidente

Parque España a la espera de Milei

Agustín Romo dice presente en el cierre en Rosario

El diputado bonaerense que responde a la voz de Santiago Caputo en la provincia gobernada por Kicillof, dijo presente en el acto de cierre de campaña que encabezará Javier Milei. Romo, es parte de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

Llegó la comitiva que acompaña a Javier Milei

El Presidente se trasladó desde Buenos Aires acompañado por su hermana Karina Milei, mientras parte del gabinete, incluidos Luis Caputo y Guillermo Francos, y varios de los principales candidatos nacionales lo siguieron. Patricia Bullrich, candidata por la Ciudad, fue de las primeras en arribar y aprovechó la ocasión para recorrer la sede local de Gendarmería.

Contramarcha en Rosario

En la tercera ciudad más poblada del país, lo recibió, como en cada lugar visitado durante la campaña, una contramarcha de la oposición y un amplio despliegue de seguridad federal. La protección incluyó perros, vallas y el cierre de varias cuadras alrededor del Parque España, donde se realizará el acto.

Más de un centenar de militantes se congregaron desde pasadas las 16 en las inmediaciones del Hotel Ros Tower, en la esquina de Catamarca y Mitre. Bajo un sol intenso y temperaturas que superaban los 30 grados, esperaron para saludar al mandatario y participar del cierre de campaña.

Las Fuerzas del Cielo dicen presente en el cierre de campaña

Agustín Pellegrini, el candidato libertario en Santa Fe

La aparición de Agustín Pellegrini como candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe tomó por sorpresa a muchos. Con solo 25 años y un perfil discreto, se transformó en la figura elegida para representar al espacio libertario en la provincia. Lejos de ser una designación improvisada, su postulación cuenta con el respaldo directo de Karina Milei y, especialmente, con la plena confianza de Romina Diez.

Pellegrini es considerado el colaborador más cercano de Diez, su principal aliado político. Su nombramiento definió el perfil de la lista santafesina, marcada por la impronta del mileísmo más ortodoxo. Es quien asumió el rol operativo durante la construcción del partido en la provincia, recorriendo el territorio y enfrentando las tareas más complejas dentro del armado libertario.

Agustín Pellegrini

