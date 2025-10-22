Petri en el acto de cierre: "El domingo necesitamos un triunfo"

El frente electoral compuesto por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza tiene este miércoles su acto de cierre de campaña en las instalaciones del club Andes Talleres, en Godoy Cruz. Buscan impulsar la candidatura de Luis Petri y Pamela Verasay en la Cámara de Diputados de la Nación, con presencia de dirigentes radicales y libertarios.

En esta ocasión, los liberales se plegaron a una especie de "cábala" del gobernador Alfredo Cornejo que ha organizado todos los últimos cierres de campaña en ese club, tanto elecciones de medio término, como PASO y generales. En la mesa principal están: Julieta Metral, Andrés Lombardi, Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Luis Petri, Pamela Verasay, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez.

De hecho, es la primera fuerza que lleva adelante su cierre de campaña, en un calendario que se extiende a lo largo de este miércoles y jueves en distintos horarios y departamentos. Esto teniendo en cuenta que la norma electoral indica que 48 horas antes del inicio de las elecciones legislativas comienza el periodo en el que los espacios políticos no pueden llevar a cabo actos proselitistas.

Luis Petri y Pamela Verasay son los principales referentes del acto que también cuenta con la conducción del gobernador Alfredo Cornejo . A ellos se plegaron los presidentes locales de cada partido, como son Facundo Correa Llano de los violetas y Andrés "Peti" Lombardi de la UCR . También figura el tercer candidato de la lista, el violeta ex-PRO Álvaro Martínez. La lista se completa con la sanrafaelina Julieta Metral y el maipucino Mauricio Pinti Clop.

Del acto también participan la vicegobernadora Hebe Casado, el histórico Juan Carlos Jaliff, los ministros Natalio Mema, Tadeo García Zalazar, Rodolfo Montero, Rodolfo Vargas Arizu, y Mercedes Rus; los intendentes Raúl Rufeil, Francisco Lo Presti, Marcos Calvente, Diego Costarelli, Alejandro Morillas y Ulpiano Suarez: y los legisladores Rodolfo Suarez, Mariana Juri, Natacha Eisenchlas, Álvaro Martínez, Lisandro Nieri,Pamela Verasay y Facundo Correa Llano.

Alfredo Cornejo

Acto con retraso

El inicio del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza estaba previsto para las 18.30 sin embargo, todo se demoró porque las actividades del club Andes Talleres no se suspendieron. Mientras llegaban los funcionarios y dirigentes había jovenes patinadoras elongando. También hubo problemas con el estacionamiento porque los padres estaban retirando a los pequeños deportistas y no había lugar para los autos oficiales.

Juntos pero separados

La militancia de LaLibertad Avanza llegó con globos y remeras violetas a la espera de Luis Petri que entró al predio con Álvaro Martínez y Pamela Verasay. Ningún intendente, referentes del Gobierno de Mendoza ni el gobernador Alfredo Cornejo -que todavía no llegaba al club- acompañaron a los candidatos nacionales.

Sin militancia radical

Llamó la atención la ausencia de militantes radicales en el acto. No había bombos, remeras rojas ni globos que indicaran la presencia de la tribuna del gobernador Alfredo Cornejo. Solo estuvieron en el club los candidatos radicales y los funcionarios provinciales de primera y segunda línea.

El acto en vivo