Crisis en el Gobierno: la interna en Casa Rosada acelera la definición de un nuevo Gabinete

Javier Milei planea una reestructuración profunda de su Gabinete tras las elecciones, con la salida confirmada de Patricia Bullrich en Seguridad y de Luis Petri en Defensa, el Gobierno sufre las internas a cielo abierto.

Desde la Casa Rosada se anticipan más cambios destinados a oxigenar la gestión y relanzar la administración ante las internas que el oficialismo aún no logra controlar.

La situación se complejiza con las versiones que confirman la salida del canciller Gerardo Werthein , que aseguran que no seguirá después del 26 de octubre. Por este motivo, aseguran desde Balcarce 50 que la cancillería se encuentra virtualmente paralizada por la presunta salida del funcionario, generando incertidumbre sobre la conducción de la política exterior.

Por otro lado, Mauricio Macri, si se ejecuta el nuevo acuerdo con el presidente, quiere tener dos hombres de su confianza sentados en la mesa chica de Balcarce 50. Ellos son Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, quienes ya saben lo que es estar dentro del Gabinete nacional. Los dos formaron parte de la estructura de gobierno del expresidente.

Dietrich fue ministro de Transporte, en tanto Iguacel cumplió su rol dentro del Ministerio de Energía. Ambos cuentan con la experiencia y son una fija de Mauricio Macri en caso de que avance el acuerdo post elecciones, aunque, claro, hay que esperar los resultados del domingo y ver cómo queda el oficialismo tras la elección.

Interna a cielo abierto en el Gobierno

En este marco, la bomba política sería también la potencial salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete ante el posible desembarco formal de Santiago Caputo. Francos habría rechazado pasar a la cancillería y, según fuentes de Casa Rosada, "no solo Werthein encuentra incompatibilidades de todo tipo con la llegada formal de Santiago Caputo al gobierno, sino que es una sensación que muchos le atribuyen al propio Guillermo Francos, que no se ve conviviendo con Santiago Caputo en el Gobierno”.

El rol exacto de Caputo aún no está definido, aunque se prevé que funcione como articulador con distintos sectores políticos para fortalecer la base de apoyo del Gobierno, en línea con las recomendaciones del FMI y el gobierno norteamericano. Fuentes cercanas al entorno presidencial aclararon que “no quiere ocupar un cargo formal”, aunque reconocen que si Milei se lo solicitara, “hará lo que le pida”.

En este contexto, los pasillos de Casa Rosada reflejan la tensión interna: “Hay ministros que dicen que si sin lapicera Santiago Caputo tiene el poder que tiene, lo que va a ser cuando tenga lapicera”.

Las posibles modificaciones

Mientras tanto, en cuanto a los reemplazos, Alejandra Monteoliva, actual secretaria de seguridad, aparece como la principal candidata para liderar el Ministerio de Seguridad tras la salida de Bullrich, aunque también suena el nombre de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. En Defensa, el candidato fuerte sería un dirigente cercano al gobernador aliado de Mendoza, Alfredo Cornejo. Por su parte, en Justicia, la salida de Mariano Cúneo Libarona podría abrir la puerta para Sebastián Amerio, número dos del área y hombre de confianza de Caputo, o nuevamente Guillermo Montenegro.