Manuel Adorni habló de cambios en el Gobierno y no negó que Santiago Caputo vaya a ser el nuevo Jefe de Gabinete

A pocos días de las elecciones legislativas, Manuel Adorni confirmó que después del 26 de octubre habrá cambios en el Gobierno. Sin embargo, sostuvo que las modificaciones no no se limitarán solo a los funcionarios que pasarán a ser legisladores, y dejó entrever la posibilidad de que Santiago Caputo asuma como jefe de Gabinete .

En una entrevista por TN, el vocero presidencial habló de su salida del Gabinete luego de que asuma en la Legislatura porteña, al igual que lo que sucederá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri. Sin embargo, sembró la incertidumbre respecto a otros cambios planteados por Javier Milei.

“El Presidente todos los días se levanta, se mira al espejo y dice, ‘yo con este equipo quiero seguir trabajando’, o ‘con este no quiero seguir trabajando’”, expresó Adorni, en medio de los rumores que indican que el asesor presidencial reemplazaría a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete.

Crecen los rumores de que Santiago Caputo asumiría como jefe de Gabinete después de las elecciones.

En esa línea, afirmó que “cuando él considere que tiene que hacer un cambio de Gabinete, ese día hará el cambio, mientras tanto, este es el Gabinete que responde al Presidente y en el que el Presidente confía”.

Las declaraciones de Adorni se dan en medio de las versiones de que el canciller Gerardo Werthein le habría advertido a Milei que si Caputo asume como jefe de Gabinete, tal como el mandatario deslizó en una nota televisiva él abandonaría su cargo.

“Esos son trascendidos”, negó el vocero, y reafirmó: “Hoy el Gabinete es el que está. Lo que pase mañana, no lo sé, lo sabe solo el presidente”.

Manuel Adorni habló sobre los futuros cambios en el Gabinete

En concreto, el mandatario confirmó el fin de semana en una entrevista con LN+ que Caputo podría asumir un cargo importante dentro del Gobierno como parte del cambio que se prepara luego de las elecciones.

Crecen los rumores de que Gerardo Werthein renunciaría a la Cancillería

Según las versiones que trascendieron este lunes, Werthein le habría avisado a Milei que si Caputo se suma al gabinete después de las elecciones del domingo, presentará la renuncia como canciller.

El rechazo de Werthein, quien se habría negado a que el asesor pase a ser su “jefe”, se vincula al ataque de los trolls de Caputo luego de la accidentada reunión con Trump en la Casa Blanca. No obstante, desde el Gobierno no anunciaron oficialmente ningún cambio.