Javier Milei le cree a Santiago Caputo y con el PRO le intervienen la fiscalización bonaerense a Karina Milei

“Ahora nos tratan de chorros. No les alcanza con querer poner funcionarios en el gobierno nacional sino que quieren manejar la plata de la fiscalización porque presumen que nos la robamos toda”, expresó tras haber sido sometido a una andanada de preguntas un coordinador libertario de la Primera Sección Electoral de la Libertad Avanza .

¿Quiénes los estarían tratando de chorros? Sus aliados del PRO , con quienes comparten campaña y lista, a quienes con cierto desprecio califican de “amarillos”. “El Colo Santilli quiere saber cómo y adonde va a poner la plata y te hacen un examen como en una mesa calificadora”, graficó otro integrante libertario que ya “sufrió” esos métodos cuando militaba en el macrismo.

Esa “mesa de examen” estaba a cargo de José Luis Acevedo, hombre de extrema confianza de Diego Santilli y desde hace algunos meses funcionario del gobierno nacional en el área de Ciencia y Tecnología. Junto con él estaban Luis Olivera, “Lucho”, el único senador que ingresó en la Primera Sección Electoral originario de La Libertad Avanza, Luis Palomino y Andrea Vera, la coordinadora de la región, reemplazante en ese lugar de Ramón “el nene” Vera.

El otro que vigilaría el buen manejo de los aportes de campaña es Sebastián Brown, para todos, el aportante, hijo de una clásica e histórica familia alineada con el macrismo y el supermercadismo del interior del país. Cristian Ritondo también está presente a través de Luciano Alvarez. "Fijate que los del PRO fueron a menos porque, como pasó en 2023, después vienen como salvadores a pedir ministerios y secretarías" dijo este mal pensado. ¿O conoce cómo funciona la política?

Este fin de semana, Brown se vio sometido al “fuego amigo” de los propios voceros libertarios porque participó de una actividad para promover el comercio argentino en el Caribe. Mal pensados, creen que fue por otra cosa y utilizó como excusa una invitación formal que, si hubiera provenido de otro lugar menos apacible, se desecharía.

Entre los lugares que La Libertad Avanza cree que puede recortar diferencias es en la región noroeste del conurbano bonaerense, conocido como “la primera” y en La Matanza.

En la región del noroeste del Gran Buenos Aires en particular está enfocado Santilli para conseguir un resultado mucho mejor al que tuvo Diego Valenzuela como candidato a senador provincial, donde el peso de los intendentes volcó la elección en favor de Fuerza Patria. Según Karen Reichardt, su compañera de fórmula en La Libertad Avanza, todos “enfermos mentales” por votar como lo hicieron.

Con total claridad se advierte que conseguir más votos en esa región no sería nada del otro mundo porque esta elección es totalmente diferente a la anterior, donde el trabajo de los intendentes fue decisorio porque se votaban cargos locales y provinciales.

Santiago Caputo y Sebastián Pareja El asesor presidencial Santiago Caputo y el armador bonaerense Sebastián Pareja, en plena guerra interna. Montaje MDZ

Sin embargo, ahora todo sirve para generar una épica de remontada al tiempo que para el “Colo” sería de suma importancia ser él quien sacó más votos que un hipotético rival interno para la gobernación en este territorio, el intendente Valenzuela.

“Nos preguntaban a quién le íbamos a pagar, nos obligaban a pedirles a los del PRO que vengan a fiscalizar cuando fueron ellos los que nunca quisieron saber nada con la elección”, se quejó uno que sabía de antemano lo que le iban a exigir. Por eso fue acompañado por un “amigo amarillo” para que éste les dijera que no tenían "doscientas ni trescientas personas para poner como fiscales, sino cien”.

Otro que también estuvo astuto fue el referente de Merlo, Eduardo Varela. Advertido de la maniobra se hizo acompañar por la senadora del PRO Aldana Ahumada. Varela también militó en Cambiemos y fue concejal de Juntos por el Cambio hasta hace dos años, pero se pasó al liberalismo por el menosprecio que tenían por los territorios desde el macrismo. Dos años después ve que en todos lados se cuecen habas.

El coordinador libertario quedó en un lugar incómodo cuando movilizó a un grupo de referentes de otros municipios para exigir una revisión de la coordinación seccional. Ante el retroceso de algunos otros coordinadores que en principio le habían dado su apoyo, tal el caso de Rafael Di Francesco, de Hurlingham, su movida no prosperó. Como se advirtió en este medio en varias oportunidades, la chapucera y rapaz manera de armar candidatos en la mayoría de las localidades siempre venían acompañadas de denuncias por la utilización de los organismos públicos o la impugnación de cualquiera que osara a discutir las decisiones tomadas por Karina Milei y Sebastián Pareja.

Los encargados de la fiscalización dispuestos por Pareja son Palomino, concejal en Vicente López, y Alejandro Carrancio, diputado provincial de General Pueyrredón. Este sistema entró en crisis ante algunas evidencias de falta de observadores libertarios en mesas del conurbano donde La Libertad Avanza tuvo muchísimos menos votos que la media provincial y de la región.

Esto fue aprovechado por Santiago Caputo en su nueva y vitalizada relación con Santilli y Ritondo, ambos antiguos habitúes y sonrientes participantes de los encuentros con Karina Milei, Pareja y Eduardo “Lule” Menem, que ahora pasaron a ser mala palabra para los referentes del PRO. De ahí que la nueva “mesa” ponga la carga de la prueba en la mano derecha de “El Jefe” y presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

Sobre Caputo, sus más cercanos representantes territoriales han lanzado un mensaje en el que piden acompañarlo a su asunción como futuro jefe de gabinete y a trabajar para “cuidar los lugares” del futuro gobierno de Javier Milei. El Triángulo de Hierro no existe más y, si esto sucede, Guillermo Francos puede terminar como Santiago Cafiero con Alberto Fernández, en la Cancillería. Cuando escucha estas hipótesis, un fino observador solo atinó a decir: "ojalá no termine igual".