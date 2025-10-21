Fuertes modificaciones: la interna del Gobierno acelera la definición de un nuevo gabinete

La interna en Casa Rosada se agudiza: Gerardo Werthein y Guillermo Francos en el foco de un conflicto relacionado a la llegada de Santiago Caputo al gabinete.

Javier Milei planea una reestructuración profunda de su gabinete tras las elecciones, con la salida confirmada de Patricia Bullrich en Seguridad y de Luis Petri en Defensa, el Gobierno sufre las internas a cielo abierto.

Desde la Casa Rosada se anticipan más cambios destinados a oxigenar la gestión y relanzar la administración ante las internas que el oficialismo aún no logra controlar.

La situación se complejiza con las versiones que confirman la salida del canciller Gerardo Werthein, que aseguran que no seguirá después del 26 de octubre. Por este motivo, aseguran desde Balcarce 50 que la cancillería se encuentra virtualmente paralizada por la presunta salida del funcionario, generando incertidumbre sobre la conducción de la política exterior.

Interna a cielo abierto en el Gobierno En este marco, la bomba política sería también la potencial salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete ante el posible desembarco formal de Santiago Caputo. Francos habría rechazado pasar a la cancillería y, según fuentes de Casa Rosada, "no solo Werthein encuentra incompatibilidades de todo tipo con la llegada formal de Santiago Caputo al gobierno, sino que es una sensación que muchos le atribuyen al propio Guillermo Francos, que no se ve conviviendo con Santiago Caputo en el Gobierno”.

El rol exacto de Caputo aún no está definido, aunque se prevé que funcione como articulador con distintos sectores políticos para fortalecer la base de apoyo del Gobierno, en línea con las recomendaciones del FMI y el gobierno norteamericano. Fuentes cercanas al entorno presidencial aclararon que “no quiere ocupar un cargo formal”, aunque reconocen que si Milei se lo solicitara, “hará lo que le pida”.