La exigencia de Fuerza Patria al Gobierno Nacional de cara a las elecciones nacionales

Fuerza Patria pidió que la DINE no unifique los resultados nacionales y que se publiquen por provincia o distrito electoral para garantizar transparencia.

Fuerza Patria presentará este martes ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) un pedido formal para que el Gobierno Nacional publique los resultados de las próximas elecciones de manera desagregada por provincia.

La principal coalición opositora a La Libertad Avanza (LLA) busca que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los datos de escrutinio por distrito, en lugar de ofrecer resultados globales. Según argumentan, difundir cifras a nivel nacional “carece de fundamento jurídico” y podría generar malinterpretaciones del proceso electoral previsto para el 26 de octubre.

Además, Fuerza Patria ya promovió amparos en la Justicia Federal con competencia electoral en doce provincias y evalúa la posibilidad de denunciar a la titular de la DINE, María Luz Landívar, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.

El pedido de Fuerza Patria de cara a las elecciones El planteo del frente opositor apunta a que la DINE no unifique los resultados provisorios en un solo anuncio nacional, sino que publique los cómputos por distrito para “garantizar transparencia y evitar confusiones durante toda la jornada electoral”.