Jorge Taiana justificó por qué no debate con Diego Santilli

En la recta final de la campaña para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Jorge Taiana justifico por qué no va debatir con el ahora oficializado primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , Diego Santilli .

El ex canciller de Cristina Kirchner , cabeza de lista de Fuerza Patria participó en la Plata de un evento, con conferencia de prensa incluida, en la sede del Circulo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires . A l ser consultado por su rechazo a debatir en la señal de noticias TN con el candidato libertario; Jorge Taiana dijo que el debate no podía ser “monopolizado por una señal”.

Recordemos que tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura y antes de que la Cámara Nacional Electoral oficialice a Diego Santilli como número uno en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza ; “el colorado” invito por “X” a Jorge Taiana a debatir, y que el candidato de Fuerza Patria saliendo de su zona de confort recogió el guante doblando la apuesta .

El candidato de Fuerza Patria Jorge Taiana en el Circulo de Periodistas de la Provincia de Buenso Aires

“Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís donde quieras y cuando quieras”, contesto el candidato kirchnerista.

Y subiendo la apuesta, Jorge Taina chicaneo a Diego Santilli “¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional? Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate porqué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica".

Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís donde quieras y cuando quieras.

¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el… https://t.co/pxbIHvDUMy — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 6, 2025

¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el… https://t.co/pxbIHvDUMy — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 6, 2025

Eso si en el revoleo de tuits, Jorge Taiana también emboco a Karen Reinhart, que se subió solita al ring.

KAREN, AUNQUE NO SÉ SI DEBO LLAMARTE KAREN O POR TU VERDADERO NOMBRE: KARINA CELIA VÁZQUEZ, AHORA QUE SE CONFIRMÓ QUE SOS CABEZA DE LISTA te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre.

AGENDA DE DEBATES

1.- Un debate sobre salud… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 8, 2025



AGENDA DE DEBATES



1.- Un debate sobre salud… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 8, 2025

No aclares que oscurece

“No aclares que oscurece”, reza un viejo refrán popular. Y eso es lo que le tendrían que haber dicho a Jorge Taiana sus asesores de campaña, previendo que le preguntarían sobre su negativa a debatir en la señal de noticias del Grupo Clarín. Y más teniendo en cuenta que el candidato kirchnerista envalentonado le había contestado a Santilli que no tenía problema en debatir “donde quieras y cuando quieras”.

Algo que evidentemente el candidato kirchnerista, Jorge Taiana, no estaba dispuesto a enfrentar. Como lo evidenció al contestar una simple pregunta, argumentando que el planteó un debate con participación popular de “trabajadores, estudiantes de las universidades, docentes; que la gente puede participar y que no sea un debate monopolizado por una señal, sino que sea abierto al público”.

Agregando “Ese sería un debate que si valdría la pena pero que creo que no va a ocurrir”, cerró Jorge Taina para pasar a otra pregunta.

Jorge Taiana

Lo cierto es que esta “aventura” tuitera del candidato de Fuerza Patria lo saco de la zona de confort que venía disfrutando- como si estuviera en un cumple- de los tiros en los pies que hace meses se pega el gobierno libertario, coronado con el sostenimiento de Espert sin tener en cuenta el daño que provocaba cada vez que el ex candidato abría la boca para negar su relación con Fred Machado, dejando expuesta ante cada nota una fluida relación investigada por la justicia.

Por lo que Jorge Taiana al salir a contestar el convite de Diego Santilli asomo su cabeza por encima del radar y quedo expuesto. Algo que podría tener un costo negativo en el tramo final de la campaña.