La Cámara Nacional Electoral ordenó reimprimir los afiches con la cara de Diego Santilli

El Tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires señaló que se debe exhibir la oferta electoral vigente en el distrito.

La Cámara Nacional electoral ordenó la reimpresión de los afiches que se deben exhibir en los establecimientos de votación con las listas completas de las candidaturas reales del distrito.

A diferencia de lo ocurrido con la reimpresión de los talonarios de boletas, los jueces señalaron que Ios afiches o carteles son elementos con un contenido genérico e informativo para todo el distrito, cuya distribución puede disponerse incluso a través de un circuito paralelo o concomitante aI del material esencial para Ia constitución de las mesas.

En su fallo, el tribunal Electoral enfatizó que "el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo Ia administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a Ia ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones, y para ello se necesita que la información sea simple y entendible."