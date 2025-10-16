Duro revés para José Luis Espert: las denuncias en su contra por presunto lavado de dinero continuarán tramitando por separado

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi desestimó el reclamo de los abogados del legislador nacional en uso de licencia, José Luis Espert donde pidieron que se tramite bajo un mismo expediente las dos denuncias que pesan su contra, donde, por un lado, está imputado por presunto lavado de dinero .

A criterio del magistrado, la solicitud de la defensa donde le había solicitado que le reclame al juez federal sanisidrense Lino Mirabelli que se inhiba de intervenir en el expediente donde fue denunciado por Juan Grabois, es prematura.

Fuentes judiciales señalaron la inexistencia de elementos suficientes para acreditar que se cumplen los requisitos legales para aceptar la inhibitoria y que en caso de aceptarla en esta instancia podría entorpecer la investigación en curso, que se encuentra bajo secreto y medidas activas de prueba.

Martínez de Giorgi tomó en cuenta el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano quien señaló que el expediente a cargo de Mirabelli por presunta recepción e incorporación de fondos a su sistema económico presuntamente provenientes de una organización criminal encabezada por Fred Machado , “aún se encuentra en un estado incipiente”.

El juez de Comodoro Py, investiga las presuntas conductas de Espert durante su campaña presidencial de 2019, donde habría utilizado aviones privados y una camioneta blindada supuestamente proporcionados por “Fred” Machado.

Días atrás, la defensa de Espert a cargo de Alejandro Freeland y Santiago Kent, había argumentado que los dos expedientes “tienen el mismo objeto procesal y corresponde jurídicamente que intervenga el juez que tiene la causa más antigua”. No obstante, la decisión no es definitiva, por lo que los letrados tendrán la oportunidad de apelar para dejar en manos la decisión de Cámara Federal Porteña.

Por otra parte, el juzgado federal de Neuquén fijó para el 5 de noviembre la extradición de “Fred” Machado a los Estados Unidos, país donde el empresario tiene una causa abierta por estafa, lavado de dinero y narcotráfico.