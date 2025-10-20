Fuerza Patria se presenta en la Justicia para bloquear el conteo nacional del próximo domingo

El grupo opositor se presentará este lunes ante la Cámara Nacional Electoral con el objetivo de que la DINE informe el escrutinio de votos por cada distrito electoral.

Los partidos que integran la alianza Fuerza Patria le solicitarán formalmente este lunes a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que el Gobierno Nacional difunda los resultados de las próxima elecciones por cada una de las provincias.

El objetivo para la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza (LLA) es que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe el escrutinios de votos por cada distrito electoral, dado que anunciar los resultados a nivel nacional "carece de fundamento jurídico" y se puede caer en lecturas equívocas del proceso electoral que se llevará a cabo el 26 de octubre.

Asimismo, presentarán amparos ante la Justicia Federal, con competencia electoral en doce provincias y, además, no se descarta la posibilidad de una denuncia contra la titular de la DINE, María Luz Landívar.

Lo que solicita, puntualmente, Fuerza Patria es que la Dirección Electoral no anuncie la suma de los resultados a nivel nacional, no sólo para evitar confusiones en la ciudadanía, sino para que el proceso sea transparente durante toda la jornada de las elecciones legislativas.

Según trascendió, varios partidos Fuerza Patria criticaron que, en el simulacro electoral que realizó la DINE en el Correo Argentino, se usaron criterios no explicitados cuando se anunciaron los resultados provisorios.