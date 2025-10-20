Una jueza de EE.UU. investiga si Javier y Karina Milei habrían sido beneficiados por la cripto $LIBRA
La magistrada Jennifer Rochon desestimó un pedido de fondos que buscaban probar una conexión entre el Estado argentino y los activos de la criptomoneda $LIBRA.
La jueza federal de Estados Unidos, Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de cuatro fondos internacionales que buscaban acceder a pruebas sobre una supuesta participación del Estado argentino en los activos vinculados a la criptomoneda $LIBRA.
Sin embargo, la magistrada señaló que ese material “podría sugerir” que los beneficiarios serían el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el empresario Hayden Davis, creador de la moneda digital.
Te Podría Interesar
De acuerdo con una investigación publicada por La Nación, Rochon consideró que las pruebas presentadas por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited fueron “insuficientes” para demostrar que los fondos generados por Libra pertenezcan al Estado argentino.
Qué dice la magistrada de Estados Unidos
No obstante, la jueza deslizó que la documentación presentada “podría sugerir” que los beneficiarios de esos activos sean “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, según cita el medio.
En su resolución, Rochon sostuvo que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”, lo que implica que el Estado no figura como propietario en la causa.
El fallo marca un nuevo capítulo en el litigio impulsado por los fondos de inversión, que buscaban establecer una posible conexión entre el Gobierno argentino y los recursos generados por la criptomoneda desarrollada por Davis.