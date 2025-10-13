La Comisión Investigadora de $LIBRA apeló el rechazo de la Justicia para citar a declarar a funcionarios nacionales

El Diputado Nacional por la Coalición Cívica ARI y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, señalo que la negativa del Juez Marcelo Martínez de Giorgi no estuvo procesalmente ni correctamente fundada.

El Presidente de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados de la Nación, Maximiliano Ferraro apeló la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien rechazó el pedido donde requirió que María Florencia Zicavo, responsable de la unidad de investigación creada por el propio Poder Ejecutivo, fueran llevados al Congreso mediante el uso de la fuerza para declarar en calidad de testigos.

Marcelo Martínez de Giorgi había declarado como improcedente el requerimiento del Diputado Ferraro de llevar, además y del mismo modo, al titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc; a Alejandro Melik, cabeza de la Oficina Anticorrupción; y al Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emiliano Silva.

En su recurso, el legislador remarcó que la decisión del juez es agraviante pues “desconoce la competencia del fuero federal en materia de auxilio judicial al Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la Comisión que presido”.