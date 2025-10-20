El dato oculto por el que Jorge Rial anticipa el peor escenario para Javier Milei en las elecciones

Según el conductor, los polémicos dichos de Donald Trump sobre la Argentina conectan con una abrumadora derrota del oficialismo por una información que manejarían desde los Estados Unidos.

Jorge Rial volvió a los medios tras un breve descanso en Europa, y este lunes el conductor no dudó en deslizar el peor escenario para Javier Milei en las elecciones del próximo domingo, argumentando tal pronóstico en un dato oculto que se desprendería de los polémicos dichos de Donald Trump sobre la Argentina.

Al aire en Radio 10, Rial abrió la emisión de su programa arengando filoso en alusión a los conceptos de Trump: " Hola pobres de mie*, cómo andan. Ojo, no lo digo yo, lo dijo nuestro presidente virtual Donald Trump", enfatizó el líder de Argenzuela sobre el intercambio entre el mandatario estadounidense con una periodista.

Acto seguido, Jorge Rial tradujo literalmente lo que dijo Donald Trump sobre su visión del país y su apoyo a Javier Milei a días de las elecciones. " Argentina está peleando por su vida, ¿no sabés nada de eso? Está peleando por su vida. Nada está beneficiando a la Argentina, están peleando por su vida, ¿entiende lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada. Están peleando muy duro para sobrevivir, si los puedo ayudar a sobrevivir en un mundo libre. Sucede que me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Están muriendo", tradujo el periodista sobre el diálogo entre una colega y Trump en un vuelo a bordo del Air Force One.

Jorge Rial conectó una derrota para Javier Milei en las elecciones con los dichos de Donald Trump sobre la Argentina Jorge Rial y el peor anticipo para Javier Milei en las elecciones Sobre la ayuda de los Estados Unidos a la Argentina, Rial remarcó que se trata de un asunto electoralista. "Todo lo que llege a este país, nada va a ser para la gente. No creas, vos que sos jubilado, vos que tenés un subsidio por discapacidad, vos que sos docente, vos que sos empleado, vos que laburás en el Garrahan, vos que llegás cagando no a fin de mes, a la quincena; nada, ni un dólar de lo que está entrando, es para vos, ni va a ser para vos, no te va a sacar de la pobreza. Es para salvar electoralmente a este Gobierno", aseguró el conductor sobre el destino del dinero con el que Trump se comprometió a ayudar a Milei días antes de las elecciones.

Además, Jorge Rial focalizó en las señales de desconfianza del mercado al subrayar: "No pueden bajar al dólar, no lo pueden contener. El dólar tiene vida propia". Y luego agregó que Donald Trump le dio un "certificado de defunción a nuestro país. "Dijo que estamos muertos, punto", esgrimió el comunicador desacreditando además a Javier Milei y su afirmación de que en estos casi dos años de labor, La Libertad Avanza "sacó a doce millones de personas de la pobreza".