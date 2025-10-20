Compararon a Javier Milei con un superhéroe en la CNN y criticaron el swap con Estados Unidos: "Wolverine de bajo presupuesto"

Tras la aparición del presidente en SNL, un nuevo programa de Estados Unidos comparó con un tono burlón a Milei con un superhéroe.

Tras el anuncio del swap, un programa en la cadena CNN se burló del presidente Javier Milei y lo comparó con Wolverine.

Hace algunos días, el reconocido programa estadounidense Saturday Night Live había apuntado contra el presidente argentino Javier Milei, comparándolo con Austin Powers y criticando el swap. En esta oportunidad, un programa emitido por CNN lo comparó de forma burlona con Wolverine, volviendo a cuestionar la negociación con Donald Trump.

El programa, titulado Have I Got News for You ("¿Tengo noticias para ti?", en español), se dedica a relatar noticias políticas y de actualidad con un tono sarcástico y paródico. Tras el acuerdo del swap entre Estados Unidos y Argentina, tema que ya había sido objeto de bromas en SNL, comentaron la cantidad de dinero que la administración de Donald Trump envió a Argentina.

"Una razón por la cual enviar 20 billones de dólares a Argentina es una mala idea es porque el dinero va a ir hacia esta persona”, señalaron, mientras mostraban imágenes del presidente cantando durante su acto en el Movistar Arena.