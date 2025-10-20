Javier Milei vuelve a Estados Unidos, ahora en búsqueda de la foto con Lionel Messi

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos a comienzos de noviembre para disertar en el America Business Forum , una cumbre internacional que reunirá a líderes políticos, empresariales y culturales en Miami.

El evento se realizará el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y contará con la conducción de Bret Baier, presentador de la cadena Fox News. Entre los principales oradores figuran Donald Trump, María Corina Machado —reciente ganadora del Nobel de la Paz— y Lionel Messi .

Según el comunicado oficial del foro, el encuentro reunirá “a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEOs y líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global”.

El America Business Forum es dirigido por el uruguayo Ignacio González, de 34 años, quien lidera la edición global desde Miami tras una década al frente de la versión latinoamericana.

Además de Milei, Trump, Machado y Messi , la lista de oradores confirmados incluye a Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (presidente de JPMorgan Chase) , Will Smith, Ken Griffin (fundador de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA) , Stefano Domenicali (CEO de Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).

Messi

“ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende: pensar en la unidad del planeta en los próximos 50 años”, afirmó González en la presentación del evento.

Desde su creación en 2016, el foro se consolidó como uno de los encuentros de líderes más influyentes del mundo, al convocar a jefes de Estado, ejecutivos de multinacionales y figuras del deporte y la cultura. Durante la semana del evento se realizarán también reuniones exclusivas como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes, y el VIP Night Forum, el cierre oficial de la cumbre.