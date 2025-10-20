Alejandro Fargosi afirmó que no lograrán una "mayoría peronista", pero sí facilitarán los acuerdos

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza , Alejandro Fargosi , aseguró que no esperan alcanzar una mayoría “estilo peronista” en el Congreso, aunque consideró que cuantos más legisladores sumen, más fácil será concretar acuerdos. También afirmó que la lista representa la consolidación de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei .

En declaraciones a Radio Rivadavia, Fargosi señaló que los candidatos que integran la nómina oficialista “representan la consolidación de las reformas” iniciadas por Milei en los 20 meses que lleva al frente del Ejecutivo. Explicó que las transformaciones “necesitan consolidarse con leyes” y que para ello “se requiere una legislación respaldada por legisladores propios”.

Según el dirigente libertario, “está en juego que el Presidente pueda realizar las reformas que, en números, están dando resultados”. En ese sentido, destacó que la representación parlamentaria será clave para sostener los cambios económicos, fiscales y estructurales propuestos desde el inicio de la gestión.

Al ser consultado sobre las críticas al reciente acuerdo económico entre Javier Milei y Donald Trump , Fargosi defendió la alianza y subrayó que Estados Unidos “nos ha dado un apoyo que le dio a poquísimos países en los últimos 100 años”. Consideró que el respaldo norteamericano constituye un gesto de confianza hacia el rumbo económico adoptado por el Gobierno argentino.

El candidato recordó además que, días atrás, había advertido sobre la intensidad de la campaña previa a las elecciones legislativas. “Desde 1973 no recuerdo una campaña con tantas operaciones para el mismo lado”, expresó. Y agregó: “Creen que van a lograr que Milei afloje, y eso no va a pasar”.

En el día de hoy el Banco Central anunció oficialmente el acuerdo con los Estados Unidos. Foto: Archivo

Consolidación del oficialismo en el Congreso

Fargosi insistió en que el objetivo principal de La Libertad Avanza es fortalecer su presencia en el Congreso para “dar continuidad a las reformas estructurales” impulsadas desde la Casa Rosada. Sostuvo que, aunque no obtengan una mayoría absoluta, una mayor representación “permitirá avanzar con acuerdos legislativos más amplios”.

Entre las iniciativas que buscan consolidar mencionó las relacionadas con la desregulación económica, la reducción del gasto público y las medidas orientadas a “modernizar el Estado”. Destacó que “muchas de estas políticas ya muestran resultados visibles en los indicadores fiscales y de empleo”.

Para el aspirante libertario, la tarea legislativa que se aproxima será “decisiva” para consolidar el modelo de gestión basado en la eficiencia del gasto, la apertura de mercados y la previsibilidad económica. Recalcó que el apoyo ciudadano en las urnas será clave para “dar continuidad a una agenda que comenzó con fuerza, pero necesita respaldo político”.