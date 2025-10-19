Javier Milei llegó a Saturday Night Live: la comparación con Austin Powers y la dura crítica por el swap

Tras el fuerte respaldo del gobierno estadounidense al presidente de la Nación, el reconocido programa aprovechó para realizar una increíble comparación.

En este programa, compararon a Javier Milei con Austin Powers e hicieron referencia a la "fuga" de funcionarios nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

Esta semana se dio un nuevo respaldo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei, tras la visita del mandatario argentino a la Casa Blanca. Este sábado, durante una nueva emisión del reconocido programa de sketches estadounidense Saturday Night Live(SNL), criticaron este nuevo acuerdo y compararon a Milei con el personaje Austin Powers.

La comparación de Javier Milei con Austin Powers Burla a Javier Milei en Saturday Night Live La burla a Milei en SNL. SNL es un programa reconocido por sus sketches de humor ácido y de doble sentido, donde suelen hablar de temas de coyuntura actual, y habitualmente participan reconocidas figuras del cine, la música y otros ámbitos.

Durante uno de estos sketches, donde dos “presentadores” dan las noticias con un tono humorístico, hablaron del swap que se anunció esta semana, en el que Estados Unidos respaldó a la Argentina con 40 mil millones de dólares. Además, realizaron una comparación del presidente con el personaje Austin Powers e incluso mencionaron que los funcionarios de Trump podrían “fugarse” a Argentina, en referencia a los nazis que escaparon luego del final de la Segunda Guerra.

Los dichos sobre el swap y Javier Milei en SNL “El presidente de Argentina, Javier Milei, fue visto aquí preguntando: ‘¿Te pone caliente, baby?’”, comenzaron explicando en el programa, con una referencia a una de las frases del personaje de Austin Powers, dado el parecido entre este y el presidente argentino.