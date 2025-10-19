Javier Milei llegó a Saturday Night Live: la comparación con Austin Powers y la dura crítica por el swap
Tras el fuerte respaldo del gobierno estadounidense al presidente de la Nación, el reconocido programa aprovechó para realizar una increíble comparación.
Esta semana se dio un nuevo respaldo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei, tras la visita del mandatario argentino a la Casa Blanca. Este sábado, durante una nueva emisión del reconocido programa de sketches estadounidense Saturday Night Live(SNL), criticaron este nuevo acuerdo y compararon a Milei con el personaje Austin Powers.
La comparación de Javier Milei con Austin Powers
SNL es un programa reconocido por sus sketches de humor ácido y de doble sentido, donde suelen hablar de temas de coyuntura actual, y habitualmente participan reconocidas figuras del cine, la música y otros ámbitos.
Durante uno de estos sketches, donde dos “presentadores” dan las noticias con un tono humorístico, hablaron del swap que se anunció esta semana, en el que Estados Unidos respaldó a la Argentina con 40 mil millones de dólares. Además, realizaron una comparación del presidente con el personaje Austin Powers e incluso mencionaron que los funcionarios de Trump podrían “fugarse” a Argentina, en referencia a los nazis que escaparon luego del final de la Segunda Guerra.
Los dichos sobre el swap y Javier Milei en SNL
“El presidente de Argentina, Javier Milei, fue visto aquí preguntando: ‘¿Te pone caliente, baby?’”, comenzaron explicando en el programa, con una referencia a una de las frases del personaje de Austin Powers, dado el parecido entre este y el presidente argentino.
Luego hablaron sobre el swap, en un programa que suele ser crítico con la administración del presidente Donald Trump: “Se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca esta semana, donde Trump anunció que enviará 40 mil millones de dólares para Argentina. Porque si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia Argentina”. Haciendo referencia a que los funcionarios de Trump podrían escaparse al país, cómo ocurrió con algunos miembros nazis tras el fin de la Segunda Guerra.