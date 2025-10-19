Patricia Bullrich volvió a negar que EE.UU. le haya pedido a Javier Milei suspender el swap con China: "En ningún momento se planteó"

En medio de su campaña a senadora, la ministra Patricia Bullrich habló de nuevo sobre el acuerdo con Estados Unidos y sentenció: "Cuando estaba el swap con China, ¿qué estábamos entregando?".

Luego de acompañar a Javier Milei en su viaje a Washington, donde Donald Trump habló de su apoyo al presidente argentino, Patricia Bullrich fue a la mesa de Mirtha Legrand. Allí, la ministra de Seguridad volvió a defender el swap de Estados Unidos y no solo negó que suspenda el acuerdo con China, sino que lo cuestionó.

Respecto de este intercambio, la candidata a senadora de La Libertad Avanza por la Ciudad destacó que "esto es inédito": "Nunca había pasado que el Tesoro norteamericano compre pesos".

Tras esto, Patricia Bullrich insistió: "En ningún momento se planteó que tenemos que suspender, por ejemplo, el swap que ya tenemos con China. Por eso viene el kirchnerismo y te dice ‘Están entregando todo a Estados Unidos’", y cuestionó: "Ahora bien, cuando estaba el swap con China, ¿qué estábamos entregando? Son mecanismos que ayudan a la Argentina a salir adelante".