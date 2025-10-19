Patricia Bullrich volvió a negar que EE.UU. le haya pedido a Javier Milei suspender el swap con China: "En ningún momento se planteó"
En medio de su campaña a senadora, la ministra Patricia Bullrich habló de nuevo sobre el acuerdo con Estados Unidos y sentenció: "Cuando estaba el swap con China, ¿qué estábamos entregando?".
Luego de acompañar a Javier Milei en su viaje a Washington, donde Donald Trump habló de su apoyo al presidente argentino, Patricia Bullrich fue a la mesa de Mirtha Legrand. Allí, la ministra de Seguridad volvió a defender el swap de Estados Unidos y no solo negó que suspenda el acuerdo con China, sino que lo cuestionó.
Respecto de este intercambio, la candidata a senadora de La Libertad Avanza por la Ciudad destacó que "esto es inédito": "Nunca había pasado que el Tesoro norteamericano compre pesos".
Tras esto, Patricia Bullrich insistió: "En ningún momento se planteó que tenemos que suspender, por ejemplo, el swap que ya tenemos con China. Por eso viene el kirchnerismo y te dice ‘Están entregando todo a Estados Unidos’", y cuestionó: "Ahora bien, cuando estaba el swap con China, ¿qué estábamos entregando? Son mecanismos que ayudan a la Argentina a salir adelante".
Patricia Bullrich explicó los dichos de Donald Trump
En línea con estas declaraciones, la ministra también explicó qué quiso decir el líder norteamericano en su frase que sacudió al mercado local. Al respecto, comentó: "Él apoya incondicionalmente al presidente Milei, pero que si después de él viene otro con las mismas ideas, Estados Unidos también lo va a apoyar. Lo que no va a hacer Estados Unidos es apoyar a un partido cuyo centro es Venezuela".