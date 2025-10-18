En la mesa de Mirtha Legrand, Patricia Bullrich deslizó un sarcástico comentario sobre el pelo de Javier Milei

La ministra de Seguridad sorprendió a la diva y sus comensales con un picante comentario sobre la cabellera del líder de La Libertad Avanza.

Este sábado en el programa de Mirtha Legrand, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich comentó detalles sobre el reciente encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en los Estados Unidos, y cuando la diva consultó sobre el aspecto físico del mandatario estadounidense, la funcionaria sorprendió con un picante comentario sobre el pelo del líder de La Libertad Avanza.

Ante la atenta mirada de la conductora y sus comensales Carolina Amoroso, Diego Santilli y Jorge Tartaglione; la ministra habló sobre el almuerzo que parte del gabinete de Milei compartió con Trump en Washington durante una hora y media.

"Charlamos de toda la situación del mundo, el mundo occidental. El problema que están sufriendo muchos países con la situación de grupos extremos musulmanes, y cómo reconstruir una democracia occidental que sostenga valores y principios. También hablamos por supuesto de economía", puntualizó Patricia Bullrich sobre el encuentro que mantuvieron junto a Javier Milei con Donald Trump.

El picante comentario de Patricia Bullrich sobre el pelo de Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand Patricia Bullrich se burló del pelo de Javier Milei Tras aclarar que toda la reunión fue en inglés, Mirtha Legrand quiso saber sobre el aspecto físico del líder presidencial norteamericano, y allí la funcionaria contó: "Es alto, grandote, histriónico". En ese momento, Tartaglione preguntó: "¿Y el pelo?". A lo que Bullrich respondió entre risas y para sorpresa de todos: "Es más prolijo que el de Milei".