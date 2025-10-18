En Tucumán, Javier Milei dijo que en las elecciones se define "la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas"
El presidente encabezó una nueva actividad partidaria, donde volvió a mostrarse junto a militantes. Por la mañana hizo el mismo acto en Santiago del Estero.
El presidente Javier Milei encabezó este sábado por la tarde otra actividad partidaria en la localidad tucumana de Yerba Buena, a una semana de las elecciones legislativas.
Se trató del mismo formato de acto que repite en casi todos los distritos: llega con la comitiva oficial, se sube a una camioneta con los candidatos locales, habla escasos minutos con un megáfono, saluda a algunos seguidores y se retira.
En ese marco, el mandatario dijo en el inicio de su discurso: “Quiero que sepan que siempre es una alegría enorme estar en Tucumán, en la tierra del padre de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi”.
“O volvemos a abrazar las ideas de la libertad, o volver a la barbarie kirchnerista”, señaló el jefe de Estado, quien suele utilizar sus mismas frases electorales en cada provincia.
Para Milei, este 26 de octubre se elige “entre la civilización y la barbarie, entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”. “Les propongo que sigan abrazando las ideas de la libertad”, pidió.
El líder libertario reconoció que muchos argentinos “están atravesando un momento duro”, pero aclaró: “Nunca dije que iba a ser fácil”. “Estamos a mitad de camino y por eso le pido que no aflojen. Vamos con el esfuerzo que vale la pena”, señaló, junto a su hermana Karina.
“Sigamos apoyando este modelo, este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza y a 6 millones de la indigencia, que terminó los piquetes, que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y- sobre todo que sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”, subrayó el presidente, quien cerró: “Tenemos que hacer grande a la Argentina de nuevo. Hagamos que tenga sentido este esfuerzo”.
Por la mañana visitó la Provincia de Santiago del Estero, donde aseguró que su gestión "va por el camino correcto” y remarcó que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”, durante su recorrida en la capital provincial.