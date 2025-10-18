En Tucumán, Javier Milei dijo que en las elecciones se define "la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado por la tarde otra actividad partidaria en la localidad tucumana de Yerba Buena, a una semana de las elecciones legislativas.

Se trató del mismo formato de acto que repite en casi todos los distritos: llega con la comitiva oficial, se sube a una camioneta con los candidatos locales, habla escasos minutos con un megáfono, saluda a algunos seguidores y se retira.

En ese marco, el mandatario dijo en el inicio de su discurso: “Quiero que sepan que siempre es una alegría enorme estar en Tucumán, en la tierra del padre de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi”.

“O volvemos a abrazar las ideas de la libertad, o volver a la barbarie kirchnerista”, señaló el jefe de Estado, quien suele utilizar sus mismas frases electorales en cada provincia.

Para Milei, este 26 de octubre se elige “entre la civilización y la barbarie, entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”. “Les propongo que sigan abrazando las ideas de la libertad”, pidió.

El líder libertario reconoció que muchos argentinos “están atravesando un momento duro”, pero aclaró: “Nunca dije que iba a ser fácil”. “Estamos a mitad de camino y por eso le pido que no aflojen. Vamos con el esfuerzo que vale la pena”, señaló, junto a su hermana Karina.

“Sigamos apoyando este modelo, este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza y a 6 millones de la indigencia, que terminó los piquetes, que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y- sobre todo que sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”, subrayó el presidente, quien cerró: “Tenemos que hacer grande a la Argentina de nuevo. Hagamos que tenga sentido este esfuerzo”.

Por la mañana visitó la Provincia de Santiago del Estero, donde aseguró que su gestión "va por el camino correcto” y remarcó que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”, durante su recorrida en la capital provincial.