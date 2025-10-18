Javier Milei en Santiago del Estero: "Estamos construyendo la Argentina del mérito"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de campaña en la provincia de Santiago del Estero, donde volvió a criticar a la ex mandataria Cristina Fernández De Kirchner, al sostener que “la líder de ellos anda con tobillera”.

El jefe de Estado, que acompañó a los candidatos Laura Godoy y Tomás Figueroa, para Diputados y el Senado, consideró que “vamos en el camino correcto” y remarcó que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”, durante su recorrida en la capital santiagueña.

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y megáfono en mano, el libertario le habló a la militancia que lo esperaba en la puerta de la sede partidaria de LLA, quienes arengaban con los cánticos “Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Zamora basura”.

En su discurso, el mandatario aludió a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner: “Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle”, apuntó, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear “Cristina tobillera”.

Y retrucó: “Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo”.

Luego, el presidente hizo un pedido a la militancia: “Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen”, enfatizó, a lo que los militantes libertarios contestaron al grito de “no”.

"Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, expresó el Presidente ante los simpatizantes santiagueños.

Al cerrar su breve discurso a la militancia, el libertario sentenció: “La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”.

El objetivo del acto fue reforzar la presencia del espacio político en el norte argentino y respaldar a los referentes locales de cara a las próximas elecciones.

En tanto, a las 18.30 el presidente tendrá una aparición similar en San Miguel de Tucumán, para apoyar a Federico Pelli, candidato de LLA a diputado nacional.