Javier Milei dijo que evalúa incorporar a exfuncionarios del PRO y Macri se mostró con un candidato

El presidente Javier Milei realizará cambios en el Gabinete tras las elecciones del 26 de octubre y evalúa incorporar a exfuncionarios del macrismo.

Luego de recomponer el vínculo con el líder del PRO, el mandatario reconoció que hay “áreas que no funcionan” en su gestión por lo que renovará a su equipo, en el medio de las salidas forzadas de Patricia Bullrich , en Seguridad, Luis Petri , en Defensa, y Manuel Adorni , como vocero, quienes se presentaron como candidatos y asumirán sus bancas.

“Nosotros consideramos que algunas áreas no están funcionando como deberían y que es evidente que podemos acordar que determinadas personas que estuvieron en el gobierno de él [por Macri], que son superexperimentadas resolviendo determinados problemas, incorporarlas y sumarlas”, señaló Milei este sábado, en diálogo con Radio Mitre.

“Cuando uno tiene que hacer un seleccionado, pone los mejores. Eso es lo que vamos a tratar de hacer”, recalcó.

En paralelo, Macri se mostró en las últimas horas junto a uno de sus exministros, con quien ponderó algunas de las medidas que adoptó en su Gobierno. Se trata del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich , con quien se sacaron una foto y resaltaron la apertura a las compañías low cost en el país.

El posteo de Guillermo Dietrich El posteo de Guillermo Dietrich

Se trata de uno de los dirigentes que más suenan para ingresar a la gestión libertaria. “Algunos decían que las low cost no iban a durar. Ocho años después, Flybondi y otras aerolíneas low cost siguen volando, conectando y creciendo", escribió Dietrich en su cuenta de X.

“Hoy, volando con Mauricio Macri, compartimos el orgullo de haberlo hecho posible”, planteó el exfuncionario.

A los pocos minutos se viralizó una foto del fundador del partido amarillo junto a la exprimera dama Juliana Awada, ambos dentro del avión rumbo a Bariloche.

El macrismo destacó la “política de cielos abiertos” y alentó el funcionamiento del Aeropuerto de El Palomar, que posteriormente cerró el gobierno peronista en 2020.

En medio de los cambios en el gabinete, Milei admitió que su asesor Santiago Caputo puede asumir un puesto formal importante, luego de manejarse en las sombras.

“Santiago Caputo absolutamente podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le vas a dar un cargo. Lo mata”, señaló Milei en LN+ este jueves.