Javier Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins".

El presidente Javier Milei aseguró hoy que su gira de campaña es un “tour constitucional” y calificó a la oposición de “kukas” que se convirtieron en “gremblins” después de la elección en la provincia de Buenos Aires.

“Hay un resurgir de las ideas de la libertad, pero por otra parte la gente ve como los kukas se convirtieron en los gremblins después de la elección en Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos”, sostuvo Milei en declaraciones radiales.

Asimismo, el Presidente habló de supuestos lazos entre el candidato a diputado de Fuerza Patria Jorge Taiana con el presidente venezolano Nicolás Maduro y vinculó a la oposición con el narcotráfico.

“Tenemos récord de incautación de drogas, cuando el gobierno anterior había dicho que perdió la guerra contra el narcotráfico. Ahora nos damos cuenta porque no querían pelear contra el narco, porque ellos eran socios y estaban financiados por el narcodictadura de Maduro”, sentenció Milei.

En otro tramo del reportaje, el jefe de Estado destacó la renuncia del ex candidato libertario a diputado José Luis Espert y comparó su situación con la de la expresidenta Cristina Kirchner al asegurar que la “líder kirchnerista sale al balcón con tobillera”. “El profesor Espert consideró que dañaba el debate, dio un paso al costado. Ahora, con estas pruebas contundentes”, aseguró Milei en declaraciones radiales.

milei en santiago del estero X LLA Javier Milei estuvo recorriendo Santiago del Estero de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Y volvió sobre los presuntos vínculos entre el peronismo y Venezuela que el oficialismo difundió en redes en las últimas horas: “¿Vio que (Jorge) Taiana se corra? ¿O que (Juan) Grabois se corra?”. Además, justificó las causas de corrupción que salpican a los dirigentes libertarios al señalar que la principal referente de la oposición está presa por corrupción.

“La líder de los kirchneristas está presa, sale al balcón con una tobillera. Siguen un movimiento cuyo líder es un preso por corrupción. Y todavía está pendiente el memorándum con Irán, la causa Cuadernos, que se liga con Venezuela”, describió Milei.

En tanto, el mandatario volvió a hacer mención a los 40 mil millones de dólares que Estados Unidos le va a prestar a la Argentina: “Son dos instrumentos: un swap y otro es una estructura que arma el Tesoro con bancos estadounidenses y con Argentina”, precisó el Presidente. Al tiempo que señaló que el apoyo norteamericano está atado a que después de 2027 sea reelecto como presidente o otro dirigente siga con las mismas ideas de su gobierno.

“Si soy reelecto, continúa. Si se da que no soy reelecto, pero es alguien que continúa la misma línea conceptual, también continúa. Si eligen a un comunista, ahí no, no van a apoyar a un comunista”, subrayó. Para cerrar, se refirió a las turbulencias en el mercado que se vinieron registrando en las semanas previas a las elecciones legislativas. “Todo el ruido económico va a desaparecer después del 26 de octubre. Vamos a ingresar muchísimos senadores”, vaticinó Milei.