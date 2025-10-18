Eduardo Feinmann se levantó y abandonó su programa en A24 tras una categórica advertencia

El conductor cumplió su palabra respecto a una determinación que había anticipado relacionada con Cristina Fernández de Kirchner. En la nota, las imágenes del llamativo momento.

Eduardo Feinmann protagonizó este viernes un llamativo episodio en A24, al cumplir su promesa de levantarse e irse del pase que comparte con Pablo Rossi si pasaban imágenes de Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su casa, durante la celebración del Día de la Lealtad.

"Bueno, parece que la señora salió al balcón, si lo querés mostrar yo me retiro", le advirtió Feinmann a Rossi, quien respondió: "Lo dejo en tus manos". Acto seguido, el conductor que en más de una oportunidad ha despotricado contra las imágenes de Fernández de Kirchner en el balcón insistió: "No voy a avalar el circo de una cárcel. La payasada, yo no".

En ese momento, los dos periodistas delegaron en Nicolás Wiñazki la decisión sobre si se poner al aire a la expresidenta. Entre risas de complicidad de sus colegas, Eduardo Feinmann remarcó: "Si querés mostrame la gente, no voy a avalar la payasada. La gente si querés mostrala, mostrá el cambalache ese".

Sin embargo, cuando desde el control decidieron ponchar la imagen de Cristina Fernández de Kirchner saludando desde el balcón, el conductor no dudó en levantarse de su silla y abandonar el estudio. De manera inmediata, Pablo Rossi se sumó a la fuga, dejando solo a Nicolás Wiñazki al frente del aire en A24.

Eduardo Feinmann se fue del aire de A24 por Cristina Fernández de Kirchner Eduardo Feinmann abandonó su programa en A24 A manera de paso de comedia, Feinmann regresó al escritorio, pero en ese momento volvieron a mostar a Fernández de Kirchner por lo que volvió a retirarse del estudio. "No me lo echen a Edu, les pido por favor", reclamó entre risas Rossi.